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"관객 꽉 안 찼다고 이런 짓을…" 영화관 갔다 놀란 장면

고희경 기자
작성 2026.06.30 08:42 조회수
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영화관에서 지켜야 할 에티켓 어디까지라고 생각하시나요. 이번에는 한 영화관에서 관객들 행동이 논란이라는데 뭘 한 거죠?

최근에 한 온라인 커뮤니티에 '젊은 여성들이 영화관에서 앞좌석에 발을 올렸다'며 사진과 제보를 함께 올렸는데요.

사진에는 두 명의 관객이 신발과 양말을 모두 벗은 채 맨발을 앞좌석 등받이에 올리고 영화를 보는 모습이 담겨 있습니다.

누리꾼들 사이에서는 '앞자리가 비어 있었으니 괜찮다'라는 의견도 있었지만, 대부분 '남의 맨발을 보며 영화를 봐야 하느냐', '기본적인 예의가 아니다'라며 불쾌감을 드러냈습니다.

영화관에서 앞좌석에 발을 올리는 행동은 온라인에서 반복적으로 논란이 되는 민폐 사례인데요.

앞자리가 비어 있더라도 다음 관객이 이용할 좌석일 만큼 타인에 대한 배려가 필요하다는 지적이 이어졌습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
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