일요일 전국 경찰관들 휴대폰 울렸다…의문의 문자 정체

전국 경찰관들에게 같은 내용의 스팸 의심 문자가 발송돼 경찰이 조사에 나섰다고요?



네, 지난 일요일, 전국 경찰관 다수가 같은 내용의 스팸 의심 문자를 받았는데요.



특정 유튜버 사건과 관련해서 특정 인물을 긴급 체포해 달라는 내용이었습니다.



발신 번호는 실제 고등학교 전화번호나 인터넷 전화번호로 표시됐고 경찰은 발신 경위를 확인하기 위해 내사에 들어갔습니다.



문제는 지난해 6월에도 전국 사이버 수사 담당 경찰관들에게 사이버수사대가 해킹됐다는 내용의 문자가 무더기로 발송된 적이 있다는 점인데요.



1년 만에 비슷한 일이 반복되자 경찰 내부에서는 경찰관들의 휴대전화 번호가 유출된 것 아니냐는 우려가 나오고 있습니다.



경찰은 개인정보 유출 여부를 포함해서 정확한 경위를 조사하고 있다고 밝혔습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)