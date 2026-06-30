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[날씨] 수도권·충청 폭염주의보…오후부터 곳곳 소나기

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작성 2026.06.30 00:22 조회수
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어제(29일) 서울을 포함한 수도권과 충청권 중심으로 폭염주의보가 내려졌습니다.

오늘 특보가 내려진 서울과 경기 여주, 청주의 낮 기온이 33도까지 오르겠고요.

습도가 더해져 체감온도는 조금 더 높겠습니다.

더위에 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.

오후부터 저녁 사이에는 서울을 포함한 내륙 곳에 5에서 최고 40mm의 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.

소나기가 오지 않을 때는 구름 사이로 강한 볕이 내리쬐겠습니다.

오후에는 덩달아 오존 농도도 짙어져서 호흡기 건강 관리도 잘해 주셔야겠습니다.

기온은 어제와 비슷하겠습니다.

서울이 아침에 22도로 출발하겠고요, 낮 기온 서울이 33도 대구 32도까지 오르겠습니다.

7월의 첫날인 수요일에는 제주와 남해안부터 비 소식이 있는데요.

이날 제주에는 100mm 안팎의 많은 비가 예상돼 대비해 주셔야겠습니다.

(남유진 기상캐스터)
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