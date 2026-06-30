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이 대통령 "호남, 장기간 소외…기업 손실 강요 아냐"

강청완 기자
작성 2026.06.30 00:06 조회수
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<앵커>

이재명 대통령과 청와대는 보수 야권의 '호남 특혜론'과 '기업 팔 비틀기' 주장도 정면으로 반박했습니다. 이 대통령은 호남이 장기간 개발에서 소외된 점이 오히려 기회의 요인이 된 측면이 있다며, 기업에게 손실이나 위험을 강요하는 게 아니라고 강조했습니다.

강청완 기자입니다.

<기자>

이재명 대통령은 전 세계 인공지능 경쟁의 성패가 오직 속도전에 달려 있지만, 현재 반도체 단지가 건설되고 있는 수도권의 용량은 한계에 다다랐다며 지역 개발 필요성을 강조했습니다.

[이재명 대통령 : 집중에 따른 비효율이 심화되면서 수도권은 폭발 직전이고, 또 지방은 소멸 직전의 위기를 겪고 있습니다.]

특히 호남이 장기간 개발에서 소외된 게 오히려 기회의 요인이 된 측면이 있다고 말했습니다.

[이재명 대통령 : 용수도 풍부하고 특히 신재생에너지가 풍부한 곳이 바로 서남해안 일대입니다.]

이 대통령은 기업들이 호남을 선택한 것은 그런 이유 때문이라며 보수 야권의 '기업 팔 비틀기 아니냐'는 주장을 반박했습니다.

[이재명 대통령 : 일각에서 우려하는 것처럼 기업들에게 손실과 위험을 강요하면서 국가적 필요를 관철해 내는 것이 아니라 더 나은 전망을 가지고 투자할 수 있도록….]

강훈식 청와대 비서실장은 기업의 팔을 비튼다는 보수 야권의 주장은 기업 사정을 전혀 모르고 하는 이야기라며, 대한민국은 지금 투자 등을 해내지 않으면 미래 먹거리가 줄어들 수 있다는 절박한 심정으로 달려들어야 하는 상황이라고 설명했습니다.

이어 "호남 땅값이 가장 싸다"며 "정부가 기업에 투자를 하라고 해서 할 수 있는 거였으면 '윤석열 정부도 열심히 하지 그랬느냐' 하는 생각이 든다"고 말하기도 했습니다.

(영상취재 : 정상보·윤 형, 영상편집 : 전민규, 디자인 : 강윤정)
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