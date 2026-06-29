김혜경 여사, 청소년 오케스트라 찾아…"현장 목소리에 귀 기울일 것"

▲ 김혜경 여사가 29일 서울 구로아트밸리를 찾아 꿈의 오케스트라 단원들의 합주가 끝나자 박수를 치고 있다.

김혜경 여사가 오늘(29일) 오후 정부가 지원하는 청소년 오케스트라를 찾아 단원들을 격려했습니다.안귀령 청와대 부대변인은 김 여사가 이날 오후 서울 구로구 구로아트밸리의 '꿈의 오케스트라' 교육 현장을 방문해 아동·청소년 단원들과 학부모, 음악감독 등과 만났다고 전했습니다.김 여사는 단원들을 만나 "이런 도움이 있었으면 좋겠다는 것이 있으면 얘기해보라. 대통령 할아버지에게 전해주겠다"라며 의견을 들었습니다.이후 "아이들이 문화예술을 통해 꿈을 키우고 자신의 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 현장의 목소리에 계속 귀 기울이겠다"고 약속했습니다.꿈의 오케스트라는 문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원의 청소년 예술 지원사업 '꿈의 예술단'의 일종으로, 지역사회 아동·청소년에게 오케스트라 합주 교육을 제공합니다.현장에서 김 여사는 올해 하반기에 예정된 정기 공연에 즉석 초청을 받고는 "꼭 가겠다"고 약속하기도 했습니다.안 부대변인은 "정부는 더 많은 아동·청소년이 문화예술 교육을 받을 수 있도록 꿈의 예술단 사업을 확대할 계획"이라며 "올해 150개 단체를 지원하는 데 이어 2030년까지 360개 단체로 확대하는 것이 목표"라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)