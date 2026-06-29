[날씨/XR] 수도권·충청권 '폭염주의보'…자외선 '주의'

오늘(29일) 서울을 포함한 수도권과 충청권을 중심으로 폭염주의보가 발효됐습니다.



특보가 내려진 서울과 경기, 여주, 청주는 내일 낮 기온 33도까지 오르겠고요, 습도가 더해져 체감 온도는 조금 더 높겠습니다.



무더위에 지치지 않도록 수분 섭취 충분히 잘해주셔야겠습니다.



대기가 불안정해지면서 오늘도 내륙 곳곳에 소나기구름이 발달하고 있는데요.



내일도 오후부터 저녁 사이 서울을 포함한 내륙 곳곳에 돌풍과 벼락을 동반한 요란한 소나기가 쏟아지는 곳이 있겠습니다.



소나기가 내리지 않을 때는 구름 사이로 강한 볕이 내리쬐겠습니다.



내일도 전국에 자외선 지수 대부분 매우 높음 수준까지 오르겠고요, 오후에는 덩달아 오존 농도도 높아지면서 오늘 서울과 경기권에는 오존주의보가 내려졌습니다.



내일도 낮 시간대에는 강한 자외선과 오존에 주의해 주셔야겠습니다.



위성 영상에서도 오늘 전국 하늘 대체로 구름 없이 맑은 모습을 볼 수 있습니다.



내일도 중부 지방 하늘 대체로 맑겠고요, 남부 지방은 오후부터 차츰 흐려지겠습니다.



기온은 오늘과 비슷하겠는데요.



아침 기온 먼저 보시면 서울이 22도 출발하겠고요, 낮 기온은 서울이 33도, 대구가 32도까지 오르겠습니다.



7월의 첫날인 수요일에는 제주와 남해안에 비 소식이 있는데, 특히 제주에 100mm 안팎의 많은 비가 예상돼 대비해 주셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)