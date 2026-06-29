무려 '4,755조' 넘는다…삼성·SK "정부 지원 절실"

<앵커>



반도체 공장을 비롯해 삼성전자와 SK하이닉스가 오늘(29일) 밝힌 투자 규모만 4천700조 원이 넘습니다. 지금의 공급 인프라만으로는 폭발적인 AI 수요에 대응하기 어렵다고 판단한 겁니다. 기업들은 투자 속도를 높이기 위한 정부 지원도 요청했습니다.



보도에 홍영재 기자입니다.



<기자>



메모리 반도체 확보는 AI 경쟁의 속도를 좌우할 핵심 병목입니다.



[이재용/삼성전자 회장 : 반도체 기업들의 적극적인 투자에도 불구하고 폭발적인 수요에 대응하기엔 부족하다는 것이 시장의 시각입니다.]



삼성은 용인 클러스터 완공을 7년, SK하이닉스는 12년 앞당기기로 했지만 당장은 공급이 부족한 상황이라는 게 업계의 시각입니다.



[최태원/SK그룹 회장 : 메모리 반도체 수요는 용인과 청주 저희가 이걸 좀 (완공을) 앞당겼다 하더라도 앞으로도 계속 공급 부족에 시달릴 거라고 생각됩니다.]



결국 기존 계획보다 생산 능력을 더 키워야 한다고 정부와 기업이 뜻을 모은 결과 삼성은 광주를, SK하이닉스는 서남권을 새 반도체 생산 거점으로 선택했습니다.



전력과 용수, 인력 확보에 유리하고 정부 지원이 기대된다는 판단입니다.



신설 반도체 공장을 포함해 삼성은 용인 클러스터, AI 데이터센터, 피지컬 AI 등에 모두 2천655조 원을, SK하이닉스는 2천100조 원을 투자하겠다고 발표했는데 두 회사의 투자 규모만 4천755조 원이 넘습니다.



관건은 발표된 투자 계획을 얼마나 빨리 현실화하느냐입니다.



[경희권/산업연구원 연구위원 : 협력업체들이 다 가서 붙어야 되는데 그러면 또 이제 사람들도 다 내려보내야 되고 지금 용인, 평택 돌리는 데만 해도 사실 사람이 넉넉하지 않거든요.]



기업들도 속도전을 강조하며 정부의 지원을 요청했습니다.



[전영현/삼성전자 부회장 : 신속한 원스톱 행정 지원이 절실합니다.]



[곽노정/SK하이닉스 사장 : 용인 산단은 일반 산단으로 분류가 돼 있어서 반도체 특별법의 혜택을 받을 수가 없게 돼 있습니다.]



기업의 초대형 투자에 맞춰 정부 지원의 속도와 실행력도 함께 시험대에 올랐습니다.



(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 김종미, 디자인 : 이준호)