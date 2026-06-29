정동영, 임진강 수해방지 점검…"국가 간 공유하천 협력" 언급

▲ 정동영 통일부 장관이 29일 경기 연천군 임진강 유역을 방문해 여름철 집중호우 대비 현장의 대응 태세를 확인하고 있다.

정동영 통일부 장관이 오늘(29일) 남북이 공유하는 하천인 임진강 유역의 수해 방지 시설을 방문했습니다.정 장관은 기후에너지환경부·수자원공사·25사단 등 유관기관 관계자들과 함께 경기도 연천군 군남홍수조절지와 필승교 등을 찾았습니다.집중 호우 시기를 앞두고 접경지 공유 하천의 현장 방재 태세를 확인하고 유관기관 간 협력을 강화하기 위한 차원입니다.정 장관은 "국가 간 공유하천 협력은 국제사회에서 가장 보편적인 국가 간 협력 분야이자, 북한도 중국과 러시아 등 주변국과 함께 협력하고 있는 분야"라고 강조했습니다.이어 "남북 양자 간, 국제기구 등을 연계한 다자간 협력을 통해 기후위기 재해·재난 대응시스템 구축을 추진해 나갈 것"이라고 말했습니다.북한이 남북을 '적대적 두 국가' 관계 규정하고 대남 무시로 일관하고 있지만 공유하천 협력은 여전히 필요한 분야라는 점을 강조하는 발언으로 풀이됩니다.정 장관은 "남북도 공유하천을 적대와 대결의 공간이 아닌, 서로 소통하고 신뢰를 쌓아나가는 평화와 공존의 협력 공간으로 변화시켜 나가야 한다"고도 했습니다.다만, 북한에 댐 방류 사전 통보를 직접적으로 촉구하지는 않았습니다.앞서 정부는 거의 매년 집중호우기를 앞두고 북한에 공유하천 상류의 댐 방류 사전 통보를 촉구한 바 있습니다.작년에도 김남중 통일부 차관이 필승교 등을 찾아 북한에 방류 전 통보가 이뤄져야 한다고 강조했습니다.북한의 공유하천 댐 방류는 연천 등 접경지역의 방재 대책에 영향을 줍니다.2009년 9월 북한이 통보하지 않고 황강댐에서 물을 내보내면서 임진강 하류에서 인명피해가 발생했고 이에 같은 해 10월 남북은 황강댐 방류 시 사전에 통보하기로 합의했습니다.북한은 2010년 두 차례, 2013년 한 차례 방류에 앞서 통보했으나 그 이후로는 우리 정부의 반복된 요구에도 통보하지 않고 있습니다.(사진=통일부 제공, 연합뉴스)