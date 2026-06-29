SK, 2천100조 들여 AI 인프라…메모리 벨트에 데이터센터까지

▲ SK그룹

SK그룹이 용인에서 청주, 서남권으로 이어지는 반도체 생산 벨트를 조성하고 초대규모 인공지능(AI) 데이터센터를 확대하는 등 전국에 AI 산업의 핵심 인프라를 구축합니다.반도체 생산기지와 AI데이터센터를 전국으로 확산하며 관련 밸류체인 전반의 경쟁력을 높이고 한국을 글로벌 AI 강국으로 도약시킨다는 구상입니다.SK는 오늘(29일) 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회' 이후 배포한 보도참고자료를 통해 이 같은 내용을 골자로 한 투자 계획을 발표했습니다.SK는 우선 SK하이닉스를 통해 총 1천100조 원 규모의 중장기 투자 전략을 마련하고 용인-청주-서남권을 잇는 AI 메모리 생산 벨트 구축을 추진합니다.기존 생산거점을 고도화하는 동시에 차세대 생산거점을 단계적으로 확보하면서 급증하는 글로벌 AI 메모리 수요에 대응하고 안정적인 공급망을 구축한다는 계획입니다.당초 2045년 완공 예정이었던 용인 클러스터는 일정을 12년 앞당겨 2033년까지 4번째 팹(공장)의 건설을 완료하는 것을 목표로 합니다.차세대 생산 거점으로는 서남권을 점찍고 투자를 준비합니다.서남권은 대규모 부지 확보가 가능한 데다 정부와 지방자치단체가 전력·용수 등 인프라 구축을 추진하고 있어 제반 조건을 충족할 것으로 기대된다고 SK는 설명했습니다.AI 경쟁력을 위한 핵심 인프라인 AI 데이터센터는 SK텔레콤을 주축으로 약 1천조 원을 투자해 총 15GW(기가와트) 규모를 단계적으로 구축해 나갈 계획입니다.1단계로 전력과 부지를 갖춘 여러 지역에 5GW 규모의 AI 데이터센터를 구축합니다.AI 수요와 투자 여건을 고려하며 2035년에 추가 10GW 규모의 센터를 순차적으로 확대할 계획입니다.SK텔레콤은 아마존웹서비스(AWS)와 함께 내년 하반기 가동을 목표로 울산 AI 데이터센터를 건설 중이며, 최근에는 엔비디아와 공동으로 차세대 AI 데이터센터인 'AI 팩토리' 구축 계획도 발표했습니다.SK그룹은 궁극적으로 AI 데이터센터와 반도체 생산 기반 구축을 통해 미래 사회의 근간인 지능 생산에 박차를 가한다는 전략입니다.최태원 SK그룹 회장은 오늘 국민보고회에서 "지능 생산시설을 만들어 사회의 고비용을 획기적으로 줄이고 국민 경제를 성장시킬 것"이라며 "담대한 비전과 철저한 준비를 바탕으로 글로벌 AI 생태계를 선도하겠다. AI의 미래는 대한민국에서 만들어 나가겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)