박현경, 일본 여자골프 JLPGA 최고 상금 대회서 우승

▲ 박현경

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 통산 8승을 거둔 '큐티풀' 박현경이 일본여자프로골프(JLPGA) 투어 최고 상금 4억 엔(약 38억 2천만 원)이 걸린 어스 몬다민컵(EARTH MONDAMIN CUP)에서 우승을 차지했습니다.박현경은 29일 일본 지바현 카멜리아힐스 컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 5개와 보기 1개를 묶어 4언더파 68타를 치면서 최종 합계 12언더파 276타를 기록했습니다.공동 2위 고바야시 미쓰키, 이나가키 나나코(이상 일본·11언더파 277타)를 한 타 차로 제친 박현경은 우승 상금 7천200만 엔(약 6억 9천만 원)을 거머쥐었습니다.28일에 종료될 예정이었던 이번 대회는 잇따른 악천후로 일정이 밀리면서 29일 3라운드 잔여 경기와 4라운드가 진행됐습니다.박현경은 어수선한 환경 속에서도 고도의 집중력을 발휘하며 우승해 JLPGA 투어 시드까지 확보했습니다.박현경은 2024년 KLPGA 투어에서 3승을 거두며 공동 다승왕에 오른 한국 간판급 선수입니다.지난해엔 1승을 거뒀고, 올 시즌엔 우승 없이 2위만 두 차례 차지했습니다.이달 초엔 한국여자오픈 골프선수권대회 1라운드에서 거리 측정기를 사용하다 실격 처분을 받는 등 부침을 겪었으나 일본에서 시즌 첫 승의 기쁨을 맛봤습니다.박현경은 KLPGA 투어에서 활동하면서도 그동안 3차례 JLPGA 투어 대회에도 출전했습니다.일본 무대에서 우승한 건 이번이 처음입니다.박현경은 대회를 마친 뒤 알바넷 등 현지 매체들과 인터뷰에서 "얼마 전 할머니가 돌아가셔서 무거운 마음으로 이번 대회에 임했다"며 "앞으로도 열심히 선수 생활을 이어갈 것"이라고 말했습니다.이어 "한국에서 8승을 거뒀으나 좀처럼 우승을 추가하지 못해 마음이 조급했는데, 내가 좋아하는 나라인 일본에서 9번째 우승을 차지하게 돼 기쁘다"고 덧붙였습니다.박현경은 KLPGA 투어 인카금융 더 헤븐 마스터즈 대회 기간이었던 지난 20일 할머니가 타계하는 슬픔을 겪었으나 대회를 끝까지 치렀고, 발인을 마친 뒤 일본으로 건너가 우승을 일궜습니다.JLPGA 투어에서 29승을 거둔 한국 여자골프의 전설 신지애는 4라운드에서 4언더파 68타, 최종 합계 10언더파 278타로 4위를 기록했습니다.KLPGA 투어에서 뛰는 박민지는 9언더파 279타로 공동 5위, 고지원은 7언더파 281타로 공동 9위에 이름을 올렸습니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)