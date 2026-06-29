이란·오만, 호르무즈 해협 공동위 첫 회의…"관리 방안 논의"

▲ 호르무즈 해협과 아라비아해를 잇는 항로에 있는 오만만의 선박들

이 호르무즈 해협 연안국인 이란과 오만이 호르무즈 공동위원회 첫 회의를 개최했다고 카젬 가리바바디 이란 외무차관이 현지시간 29일 엑스(X)를 통해 밝혔습니다.가리바바디 차관은 "양국이 이번 회의를 통해 걸프 연안국의 주권을 비롯해 이달 미국과 이란이 체결한 잠정 합의를 바탕으로 한 호르무즈 해협의 향후 관리 방안 등에 대해 의견을 교환했다"고 전했습니다.미국과 이란이 최근 서명한 종전 양해각서(MOU) 5조에는 '이란은 상업 선박들의 안전한 통항을 위해 최선을 다해 조처할 것'이라는 내용이 담겼습니다.이란은 이를 근거로 호르무즈 해협 관리 권한이 자국에 독점적으로 부여됐다고 주장하고 있으며, 60일간 이어지는 미국과의 후속 협상 기간이 지난 후에는 해협 통과 선박에 대한 서비스를 명목으로 수수료를 부과할 수 있다는 입장입니다.또 이란은 이런 논리의 연장선에서 상선들이 미국이 지지하는 오만 연안 항로 대신 자국이 지정한 항로를 이용해야 한다고 주장하고 있습니다.반면, 미국은 국제 관습법과 유엔해양법협약 등에 따라 호르무즈 해협과 같은 국제수로에 자유로운 항행을 위한 통과 통항권이 있다고 강조합니다.양국의 이런 MOU 조항 해석 차이는 종전 합의 후 군사 충돌 재발로 이어지기도 했습니다.이런 가운데 호르무즈 해협의 또 다른 연안국인 오만은 호르무즈 해협 통과 선박에 어떤 통행료도 부과되지 않을 것이라는 입장을 밝혀왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)