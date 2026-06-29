[자막뉴스] "사라질 장미 안타까워 선의로" '사진 명소' 장미 '싹둑' 잘라간 60대 부부…주인 두 번 울린 '황당 해명'

지난 24일 자정이 넘은 시각, 누군가 양손 가득 식물 줄기를 들고 유유히 사라집니다.



경기 수원의 '장미꽃 명소'에서 장미 가지들을 모두 잘라가 공분을 산 사건의 피의자는 60대 부부였던 것으로 드러났습니다.



경기 수원팔달경찰서는 수원시 팔달구 행궁동의 장미 명소인 '파란대문장미'를 찾아 장미 가지 10여 개를 잘라 가져간 혐의로 60대 A씨 부부를 입건해 조사하고 있습니다.



앞서 장미를 관리하는 집주인은 소셜미디어를 통해 "젊은 부부로 보이는 두 사람이 자정이 넘은 시간 장미를 잘라갔다. 장미를 너무 많이 잘라가서 예전 상태로 복원하기 힘들 것 같다"고 밝혔습니다.



['파란 대문 장미' 주인 (SBS 뉴스헌터스 인터뷰) : 부모님이 사람들이 찾아오고 사진 찍고 그런 걸 좋아하셔서 진짜 열심히 관리한 건데 이렇게 그냥 가위로 싹둑 잘라가니까 좀 슬프기도 하고 안 좋네요, 기분이.]



사건 당시 장미는 개화 시기가 지나 일부 꽃이 진 상태였고 집주인이 가지치기 등 정리 작업을 마친 직후였던 것으로 알려졌습니다.



주인은 장미가 훼손된 사실을 확인한 뒤 경찰에 고소장을 제출했고 경찰은 현장 조사와 CCTV 분석을 통해 A씨 등을 특정했습니다.



이런 가운데 A씨로 추정되는 사람이 소셜미디어에 게시한 댓글도 공분을 사고 있습니다.



글쓴이는 "선의였지만 주인에게 큰 심려를 끼쳐 죄송하다"면서도 "사라질 장미가 너무 안타까워서 꽃이 다 졌고, 가지치기도 필요하니 잘라가서 삽목해두었다"고 썼습니다.



그러면서, "언제 철거될지 모를 장미를 자신의 대문 밖에 키워 여러분께 많이 보이고 싶은 욕심이 앞섰다"고 덧붙였습니다.



이에 '파란대문장미' 주인은 소셜미디어를 통해 "도대체 어느 부분이 선의라는 거냐"면서 "장미는 주인이 알아서 처리할 문제인데 그것을 왜 마음대로 잘라가느냐"고 반박했습니다.



'파란대문장미'는 개인 주택 담장을 따라 장미가 만개하는 곳으로 개화철이면 전국 각지에서 관광객과 사진 애호가들이 찾는 수원의 대표적인 사진 명소입니다.



경찰은 A씨 부부를 상대로 정확한 범행 경위를 조사할 방침입니다.



(취재: 이현영, 영상편집: 김혜주, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)