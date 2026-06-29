"러시아 신병 전투에 투입되면 20분∼35분 만에 전사"

▲ 러시아군

우크라이나 전장에 투입된 러시아군 신병 대부분의 생존 기대 수명이 20∼35분에 불과하다는 보도가 나왔습니다.미국 일간 뉴욕포스트는 28일(현지시간) 러시아 현지 언론과 러시아 군 블로거 등을 인용해 러시아군 신병이 우크라이나 드론 공격의 희생양이 되고 있다면서 이같이 보도했습니다.러시아군에 비해 병력 수가 적고 전력이 떨어지는 우크라이나군은 드론을 적극 활용해 최전선은 물론 러시아 후방까지 공격하며 반격을 가하고 있습니다.피터 프란코판 영국 옥스퍼드대 세계사 교수도 미 외교정책 전문지 '포린 폴리시'에 게재한 기고문을 통해 러시아군 신병은 훈련소 입소 시점부터 전선에 투입돼 생존하는 예상 기간이 10일∼3주밖에 되지 않는다고 주장했습니다.뉴욕포스트는 러시아군이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 '고기 분쇄기'를 위해 필사적으로 신병 확보에 나서고 있다고 전했습니다.러시아 관계자들은 작년 말에 42만여 명의 신병을 1년 기한으로 모집했다고 주장했습니다.하지만 러시아 국영 매체들조차도 신병 모집 수가 올해 30%가량 감소할 것이라고 지적하고 있습니다.러시아군은 자발적인 입대를 독려하기 위해 신병들에게 최고 8만 달러(약 1억 2천300만 원)의 입대 계약 보너스를 제공하거나 최고 14만 달러(약 2억 1천500만 원)의 부채 탕감 혜택을 주고 있습니다.여러 서방 소식통에 따르면 2022년 2월 시작된 우크라이나 전쟁으로 러시아군의 총사상자가 100만 명 이상인 것으로 추산됩니다.월평균 사상자도 현재 3만 명 이상인 것으로 알려졌습니다.전후방을 가리지 않는 우크라이나의 드론 공격으로 러시아 정유 능력이 많이 감소하는 등 러시아 경제도 타격을 받고 있습니다.우크라이나군은 이달 러시아 수도인 모스크바의 최대 정유소에 대규모 드론 공격을 감행했습니다.해당 정유소는 이 공격으로 내년까지 가동이 어려운 것으로 전해졌습니다.로이터통신은 우크라이나군의 드론 공격으로 러시아 정유시설의 하루 처리 능력이 약 70만 배럴 감소했다고 분석했습니다.이 때문에 러시아 지역의 절반 이상이 연료 배급제를 시행하고 있습니다.세계 3위 산유국이 연료 배급제를 시행하는 것은 이례적인 것으로 받아들여집니다.우크라이나 전쟁 참전 용사인 러시아 블로거 알렉산드르 루닌은 "러시아군 지휘관들이 장병들을 주기적으로 고문하고 있다"고 비난하면서 "반란이 곧 일어날 수도 있다"고 경고했습니다.(사진=게티이미지코리아)