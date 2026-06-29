신동주, 일본 롯데홀딩스 12번째 경영 복귀 시도 '또 실패'

▲ 롯데 신동주

신동빈 롯데 회장의 형인 신동주 전 롯데홀딩스 부회장(SDJ코퍼레이션 회장)이 올해도 일본 롯데홀딩스 경영 복귀를 시도했으나 또다시 무위로 돌아갔습니다.오늘(29일) 롯데지주와 신 전 부회장 측에 따르면 롯데홀딩스가 이날 오후 일본 도쿄에서 연 정기 주주총회에서 신 전 부회장의 롯데홀딩스 이사 선임 안건이 부결됐습니다.신 전 부회장은 이외에도 ▲ 범죄 혐의로 법원에서 유죄 판결을 받은 자의 이사직 수행을 금하는 정관 변경 ▲ 신동빈 회장 해임 안건 등을 제안했습니다.그러나 이들 안건 역시 모두 주총을 통과하지 못했습니다.롯데홀딩스 부회장을 지냈던 신 회장은 2015년 부회장직에서 해임됐고 그 직후인 2016년부터 총 12번에 걸쳐 자신의 이사 선임 안건을 주총에 올려 경영 복귀를 시도하고 있으나 성공하지 못했습니다.신 전 부회장은 롯데홀딩스 지분을 1.77% 보유하고 있으며 그가 대표로 있는 광윤사도 28.14%를 가지고 있습니다.신 전 부회장은 2014년 12월부터 일본 내 롯데그룹 각 사 이사직에서 연이어 해임됐습니다.롯데서비스 대표 재직 시절 이사진 반대에도 불구하고 소매점에서 상품 진열 상황을 무단으로 촬영, 이를 마케팅에 유용한 정보로 데이터화해 판매하는 풀리카(POOLIKA) 사업 등을 추진한 것이 해임의 근거가 됐습니다.신 전 부회장은 자신을 해임한 회사 일부를 상대로 손해배상소송을 제기했으나, 일본 법원은 해임이 정당하다는 취지의 판결을 내렸습니다.2015∼2017년 롯데 경영권 분쟁 당시에는 롯데면세점 특허 취득 방해, 호텔롯데 상장 무산 등을 골자로 하는 자문 계약을 맺은 사실이 재판 과정에서 드러나기도 했습니다.신 전 부회장은 국내 롯데 지분을 모두 매각했으나, 지난해 8월 약 4억 2천만 원을 투자해 주주대표 소송 제기에 필요한 롯데지주 주식 0.01%를 매입했습니다.그는 롯데 지분을 매각해 1조 4천억 원 규모의 자금을 확보했으며, 이를 바탕으로 싱가포르에 사모펀드사를 설립해 운영 중인 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)