이 대통령, 이재용·최태원에 "국민 영웅"…90도 인사도

이미지 확대하기

▲ 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 기업 투자계획 발표 후 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장에게 인사하고 있다.

이미지 확대하기

이재명 대통령이 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터 등 '3대 메가 프로젝트' 프로젝트에 대규모 투자계획을 발표한 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장에게 허리 숙여 인사하는 등 각별한 사의를 표했습니다.이어 서남권 등 지역에 대한 기업 투자를 정부가 확실히 뒷받침하겠다고 약속했습니다.이 대통령은 오늘(29일), 청와대에서 주재한 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회'에서 이재용 회장과 최태원 회장의 향후 투자계획 발표를 들었습니다.이 회장과 최 회장이 발표를 마치자 이 대통령은 함께 연단에 올라 "참으로 감격스러운 순간이다. 감히 대한민국의 새로운 역사가 시작된다고 말할 수 있겠다"고 말했습니다.그러면서, "기업이 이익을 위해 활동하기도 하지만 국가 공동체의 미래를 위해 활동할 수 있다는 점도 확실히 증명했다"며 "저는 이 두 분(이 회장과 최 회장)을 국가 영웅, 또는 국민 영웅이라고 불러드리고 싶다"고 추켜세웠습니다.이어 "우리 국민들과 대한민국의 미래를 위해 어려운 결단을 해 주신 점에 대해 국민을 대표해 인사를 드리도록 하겠다"며 이 회장과 최 회장을 향해 허리를 90도로 숙이며 인사하고 악수했습니다.이 회장은 이 대통령과 악수를 하며 "열심히 하겠습니다"고 화답하기도 했습니다.이어진 토론에서 이 대통령은 기업들의 지역 투자에 대한 전폭적 지원을 약속했습니다.특히, "신속한 '원스톱 행정절차'가 이뤄지도록 하는 점에 대해서는 대통령이 직접 책임지겠다"고 밝혔습니다.이 대통령은 또, "전력과 용수 등에도 비용이 꽤 들 텐데, 반도체특별법에 지방에 우선 지원이 가능하도록 명시돼 있기 때문에 이 부분도 확실히 책임지겠다"고 약속했습니다.전기요금 문제에 대해서는 "광주·전남 지역에 추가 공장을 설치하면 전기요금 문제가 중요해지는데, 소위 '지산지소(지역에서 생산한 전기를 지역에서 소비하는 것)' 원칙에 따라 전력요금에 있어서도 확실히 메리트가 생기도록 하겠다"고 말했습니다.또, 서남권 등 신규 투자 지역의 인력수급 여건을 개선하기 위한 노력도 기울이겠다고 밝혔습니다.이 대통령은 "주거 환경 시설이나 문화 인프라를 구축하는 일이나 보건 인프라를 만드는 일이 중요하다"며 "해당 지역에 대한 지원도 대폭 늘어날 것"이라고 전망했습니다(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)