김정관 "AI 로봇 기업 30곳 육성…휴머노이드 시장 점유율 20%로 높일 것"

▲ 김정관 산업통상부 장관이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 정책을 발표하고 있다.

정부가 인공지능(AI) 로봇 산업을 육성해 글로벌 휴머노이드 시장 점유율을 높이고 제조업 경쟁력을 세계 1위로 만들겠다는 계획을 발표했습니다.김정관 산업통상부 장관은 29일 청와대에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회'에서 글로벌 AI로봇 시장에서의 격차를 줄이기 위한 '3M 전략'을 제시했습니다.3M 전략은 M.AX(제조업 AI 전환)의 가속화, 마스터 육성, 매스 프로덕션(대량 생산)을 의미합니다.김 장관은 산업부가 추진하는 M.AX를 언급하며 "세계 최고의 우리 제조업 경쟁력에 AI 로봇을 결합해 그 시너지를 확대하겠다. 이를 통해 제조업의 생산성을 글로벌 1위를 만들겠다"고 말했습니다.이어 "AI 로봇을 구성하는 요소, 경쟁력을 갖춰가겠다"며 "데이터, 로봇 파운데이션 모델, 주요 제품 인력 양성을 통해 전문 기업을 30곳 이상 육성하겠다"고 약속했습니다.AI로봇 양산 기반은 지역을 중심으로 확충하겠다는 방침입니다.김 장관은 "중국은 이미 휴머노이드의 본격적인 양산을 지역 중심으로 해내고 있다"며 "우리도 양산 기반을 서둘러야 한다"고 했습니다.이어 "출발점은 초기 시장 창출로, 정부가 앞장서겠다. 정부가 먼저 교육, 국방, 재난 대응 등 여러 수요 분야에서 로봇을 선제적으로 구매하겠다"며 "그 토대 위에 지역을 중심으로 생산 기반을 확충하겠다"고 덧붙였습니다.김 장관은 지난해 1% 수준이던 글로벌 휴머노이드 로봇 시장 점유율을 20%까지 끌어올리겠다고 밝혔습니다.그는 "AI 로봇 선점이 글로벌 제조 강국의 순위를 송두리째 바꿀 수 있다"며 "대한민국은 로봇을 이제까지 로봇을 잘 쓰는 나라였다면 앞으로는 로봇을 잘 만들어 나가는 나라로 대전환해야 할 시기"라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)