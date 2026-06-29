최태원 "AI 데이터센터 1천조·반도체 공급 확장 1천100조 투자"

▲ 최태원 SK그룹 회장이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 투자계획을 발표하고 있다.

최태원 SK그룹 회장은 오늘(29일) 그룹의 국내 인공지능(AI) 및 반도체 투자 계획에 대해 "AI 데이터센터 프로젝트에 약 1천조 원, 반도체 공급 확장 프로젝트에 약 1천100조 원을 계획하고 있다"고 밝혔습니다.최 회장은 오늘 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회'에서 "향후 10년간 SK는 평균 (매년) 100조 원 이상의 국내 투자를 계속 집행하도록 하겠다"며 이같이 말했습니다.최 회장은 "AI 데이터센터를 빠르게 큰 규모로 만들어 상품이 아닌 지능을 수출하고 국내 '지능 시장'을 구축할 것"이라고 설명했습니다.SK그룹은 SK텔레콤을 주축으로 총 15GW(기가와트) 규모의 AI 데이터센터를 구축할 예정이라고 최 회장은 밝혔습니다.먼저 5GW 규모의 센터를 0.5∼1GW 단위로 쪼개 전국 각지에 구축하고(1단계), 이후 10GW 규모 센터를 전력과 부지, 용수 사정 등을 고려해 순차적으로 확대할 계획(2단계)입니다.AI 수요가 급증하면서 크게 늘어나는 메모리 반도체 수요에 대응해서는 SK하이닉스의 반도체 생산 라인에 대규모 투자를 통해 예정된 구축 시점을 대폭 앞당기고, 서남권에 신규 생산 기반을 조성합니다.최 회장은 "SK하이닉스는 2045년에 완공 예정인 용인 클러스터 계획을 12년 앞당기기로 했다"며 "D램 증산을 위해 용인에 약 600조 원, 낸드 증산을 위해 청주에 100조 원 정도의 투자를 앞당겨 실시하겠다"고 말했습니다.그는 "이후에도 계속될 메모리 공급 부족을 해소하기 위해 새로운 생산 기반을 만들 필요성이 있다"며 "대규모 부지, 전력, 용수, 인력 등 제반 요건을 충족할 것으로 기대되는 서남권에 400조 원을 투자해 새 클러스터를 조성하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)