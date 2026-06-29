[자막뉴스] "천안, 온양, 구미, 거제, 송도에도!"…'균형 발전 기조' 적극 부응한 이재용

삼성이 광주·전남 지역에 메모리 반도체 전 공정 생산시설인 팹 조성을 추진합니다.



이재용 삼성전자 회장은 오늘(29일) 청와대에서 이재명 대통령이 주재한 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회'에 참석해 전남광주통합특별시에 메모리 팹 조성을 추진한다고 밝혔습니다.



이 회장은 먼저 AI로 인해 기술 패러다임이 상상하지 못할 속도로 변화하고 있다며 "반도체 기업의 적극적인 투자에도 불구하고 폭발적인 수요에 대응하기에 부족하다는 것이 시장의 시각"이라고 설명했습니다.



그러면서 기흥 화성 평택에 이어 용인 국가산업단지 투자 일정이 많이 당겨져 새로운 단지를 준비해야 할 시점도 앞당겨졌다며 이재명 대통령이 운을 띄운 광주를 언급했습니다.



[이재용 삼성전자 회장 : 여러 지역 중 전력, 용수, 인력 확보, 여러 인프라 등 많은 인센티브 지원이 기대되는 광주를 후보지로 계획하고 있습니다.]



이 회장은 또 고대역폭메모리(HBM) 팹은 기존 반도체 후공정 팹과 함께 천안, 온양 등 충청권에 집중 투자하겠다고 말했습니다.



삼성그룹 내부용 AI 데이터센터(DC)와 휴머노이드 로봇은 경북 구미, 삼성SDI의 전고체 배터리와 에너지저장시스템(ESS)에 들어가는 배터리는 경남과 울산을 중심으로 투자하겠다고 덧붙였습니다.



차세대 조선 산업은 경남 거제에 계속 투자할 계획입니다.



삼성전기의 서버와 전기차용 최첨단 패키지 기판은 부산 공장을 중심으로 투자를 확대하고, 전략 사업인 바이오 산업은 인천 송도에 집중 투자할 예정입니다.



이 회장은 송도를 세계 최대의 바이오 단지로 키우겠다고 밝히기도 했습니다.



이 회장은 "기업과 정부, 지자체가 함께 힘을 모으면 대체 불가한 대한민국을 만들 수 있다고 확신한다"며 "기업인의 한 사람으로 일조하게 돼 영광으로 생각하고 있다"고 말을 맺었습니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 서병욱, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)