뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"대법관에 청탁" 32억 가로챈 엘시티 회장 아들 1심서 징역 12년

장훈경 기자
작성 2026.06.29 15:45 조회수
"대법관에 청탁" 32억 가로챈 엘시티 회장 아들 1심서 징역 12년
▲ 서울중앙지법

부산의 대형 주상복합단지인 엘시티(LCT) 실소유주의 아들이 대법관 청탁 명목 등으로 32억 원을 가로챈 혐의로 1심에서 중형을 선고받았습니다.

서울중앙지법 형사합의34부(한성진 부장판사)는 29일 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 등 혐의로 구속기소 된 이모 씨에게 징역 12년을, 공범 김 모 씨에겐 징역 8년을 선고했습니다.

이 씨는 LCT 시행사 실소유주인 청안건설 이영복 회장의 아들입니다.

재판부는 피해자가 수사 기관과 법정에서 일관되게 진술한 점 등을 고려하면 이 씨의 기망 행위, 편취의 범의가 인정된다며 혐의를 전부 유죄로 판단했습니다.

아울러 "이 사건은 사법부에 대한 국민 불신을 초래할 위험이 있어 죄질이 극히 좋지 않고 엄중한 처벌이 불가피하다"고 질타했습니다.

이 씨와 김 씨는 2022년 암호화폐 서비스 업체를 운영하는 피해자가 코인 발행과 관련한 업무방해금지 가처분 소송 1심에서 패하자 항고심에서 이기게 해주겠다며 30억 원을 가로챈 혐의로 지난 1월 재판에 넘겨졌습니다.

이들은 이 씨가 이 회장 아들이라고 강조하면서 '대법관을 통해 항고심 판사에게 청탁하면 재판에서 이길 수 있다'는 취지로 약 30억 원을 요구한 것으로 조사됐습니다.

이 씨는 판사와 같은 고등학교 동창에게 청탁해야 한다며 피해자로부터 별도로 2억 원을 수수한 혐의도 받습니다.

앞서 이 씨는 2020년 6월 독점적인 엘시티 분양 대행권 등을 주겠다고 속여 32억 원을 빌린 뒤 갚지 않은 혐의로 별도 기소돼 작년 7월 2심에서 징역형의 집행유예를 선고받기도 했습니다.

이 판결은 검사와 이 씨가 모두 상고하지 않아 그대로 확정됐습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
장훈경 기자 사진
장훈경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지