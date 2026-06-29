메모리 대란에 애플·MS 가격 인상…중소 전자업체는 '생존 위기'

▲ 애플

인공지능(AI) 붐이 촉발한 메모리 공급 대란이 글로벌 소비자 전자 업계를 강타하고 있습니다.애플·마이크로소프트 같은 빅테크 기업은 가격 인상으로 비용을 소비자에게 떠넘기는 반면 중소 전자업체들은 그럴 여유 없이 막대한 비용을 감내하며 생존을 위협받고 있다고 미 경제방송 CNBC가 28일(현지시간) 전했습니다.미국 메모리 반도체 회사 마이크론의 분기 실적 발표 다음 날인 지난 25일 애플은 맥북에어 200달러(약 30만 7천 원)·맥북프로 300달러(약 46만 원) 등 맥 컴퓨터와 아이패드 가격을 15∼25% 일제히 올렸습니다.팀 쿡 CEO는 앞서 월스트리트저널(WSJ)과 인터뷰에서 현재의 메모리 가격 상승을 두고 "100년에 한 번 있을 홍수"에 비유한 뒤 "이렇게 빠른 부품 가격 인상은 처음 봤다"며 제품 가격 인상을 예고한 바 있습니다.마이크로소프트도 같은 날 게임기(콘솔)인 엑스박스 시리즈S 가격을 100달러 올려 약 500달러로 인상하면서 "콘솔의 저장·메모리 가격이 2.5배 이상 올랐으며 2027년 가을까지 추가로 2배 상승이 예상된다"고 밝혔습니다.애플 주가는 당일 6% 폭락해 시가총액 약 2천650억 달러(약 407조 원)가 증발했습니다.◇ 공급자도 할 말 있다 이 같은 위기의 반대편에서 최대 수혜를 누리는 곳은 마이크론입니다.마이크론은 이번 분기 매출이 전년 동기 대비 4배 급증하고 매출총이익률도 39%에서 85%로 치솟으며 사상 최대 실적을 냈습니다.DRAM 평균 판매가격은 전년 대비 260% 치솟았으며 주가는 1년 새 800% 급등했습니다.그런데 마이크론으로선 할 말이 아예 없는 것이 아닙니다.2022∼2023년 메모리 다운사이클 당시 고객사의 극단적 가격 인하 요구로 총이익률이 마이너스까지 떨어지며 투자를 중단할 수밖에 없게 돼 지금의 공급난 위기를 키웠다는 설명입니다.수밋 사다나 마이크론 최고사업책임자(CBO)는 메모리 대란을 언급한 애플의 가격 인상 직후 WSJ 인터뷰에서 "당시 가격을 극단적으로 깎으려 했던 일부 고객사에 '이런 접근은 건설적이지 않다'고 직접 말한 바 있다"고 전했습니다.그러면서 "2023년 가격과 마진이 너무 나빠 업계 투자 상당 부분이 중단됐고 이것이 현재의 공급 부족을 야기했다"고 반론을 제기했습니다.애플을 직접 거명하지 않았으나 업계에서는 사실상 애플을 겨냥한 발언으로 해석하고 있습니다.◇ 중소업체 '실존의 위기' 중소 전자업체들은 직격탄을 맞고 있습니다.IDC 애널리스트 나빌라 포팔은 "메모리 공급사들은 대형 고객 전화만 받고 있다"며 100달러 이하 기기를 만드는 중소 제조사들에 현 상황은 "절대적인 실존의 위기"라고 했습니다.액션 카메라 제조사 고프로는 1분기 말 메모리 비용이 80∼115% 급등하자 이달 폐업 가능성을 경고했습니다.스피커 제조사 소노스 주가는 올해 23% 하락했습니다.통신장비 업체 W5테크놀로지스의 일레인 퍼거슨 공동 창업자는 2020년 5천373달러였던 서버가 현재 1만 5천 달러(약 2천300만 원)로 세 배 가까이 뛰었다며 "납기도 기약이 없다"고 토로했습니다.소형 라우터 스타트업 모노테크놀로지스의 토마주 자만 공동 창업자는 마이크론산 D램 8기가바이트 가격이 개발 당시 35달러에서 현재 300달러(약 46만 원)로 8배 넘게 뛰었다며 "900∼1천 달러짜리 라우터는 가격 대비 가치가 없지만 어쩔 수 없다"고 말했습니다.(사진=게티이미지)