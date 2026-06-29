삼성, 3.5조 규모 협력사 금융지원 확대…해외 진출도 지원한다

▲ 29일 서울 삼성전자 서초사옥에 삼성 사기가 나부끼고 있다.

삼성이 3조 5천억 원 규모로 운영 중인 협력회사 금융지원을 확대하고 6천700개 협력회사의 해외 진출을 지원하는 등 상생 생태계 조성에 나섭니다.삼성은 오늘(29일) 삼성전자 수원사업장에서 대·중소기업 간 상생문화 확산 및 정착을 위해 1~3차 협력회사와 상생 생태계 조성을 위한 협약을 체결했습니다.협약에는 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS, 삼성물산, 삼성중공업, 삼성E&A, 제일기획, 신라호텔, 세메스 등 11개 계열사와 협력회사들이 참여했습니다.이번 협약을 통해 삼성의 공급망에 속해 있는 약 6천700개 협력회사가 혜택을 볼 것으로 예상됩니다.삼성은 현재 운영 중인 총 3조 5천억 원 규모의 상생펀드 및 ESG펀드를 통해 협력회사에 대한 금융 지원을 지속적으로 확대할 계획입니다.11개 삼성 계열사는 협력회사와의 소통 채널을 확대하고 지원 프로그램의 실효성을 지속적으로 점검할 예정입니다.나아가 협력회사의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 해외 진출 지원 및 글로벌 공급망 연계 등 다각적인 협력 방안도 모색할 계획입니다.삼성전자는 지난달 발표한 5조 원 규모의 사회 환원 약속 중 '2·3차 협력회사 지원 및 산업재해기금 조성·운영' 계획을 이번 협약에도 포함하는 등 상생협력에 나설 예정입니다.주병기 공정거래위원장은 "이번 상생협약은 삼성의 상생 노력이 중소 협력회사로 막힘없이 흘러가도록 선순환의 물길을 여는 단초가 될 것"이라며 "공정위 역시 이런 노력이 결실을 맺을 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠다"고 말했습니다.노태문 삼성전자 사장은 "지금의 삼성이 존재하기까지 많은 협력회사의 피와 땀, 열정과 노력이 있었다"며 "운명공동체로서 한 차원 높은 협력관계를 구축하고 상생의 온기가 2차, 3차 협력회사까지 전파될 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.김영재 협력사협의회(협성회) 회장은 "오늘 이 자리가 정부와 대기업, 중소기업이 동반성장의 정신을 더욱 공고히 하는 계기가 되기 바란다"며 "우리 경제가 글로벌 파고를 헤쳐 나가는 동반성장의 가장 모범적 이정표가 될 것"이라고 말했습니다.삼성전자는 협력회사의 경쟁력 강화를 위해 '자금·기술·인력' 3개 분야 중심으로 맞춤형 지원을 제공 중입니다.2005년 국내 기업 최초로 중소·중견 협력회사에 거래대금을 현금으로 지급하기 시작했고, 2010년에는 상생펀드를 조성해 협력회사에 저금리로 자금을 대출해주고 있습니다.2024년 11월부터는 삼성디스플레이와 함께 1조 원 규모의 ESG 펀드를 조성해 협력회사의 ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선) 투자에 대해 무이자 대출을 제공하고 있습니다.이와 함께 2009년부터 협력회사 대상으로 우수기술 설명회를 개최하는 한편 2013년부터는 중소벤처기업부와 조성한 총 500억 원의 자금으로 중소기업의 기술개발을 지원하고 있습니다.또한 회사가 보유한 특허를 무상으로 개방해 2015년부터 지난해까지 2천500여 건의 특허 무상 이전을 진행했습니다.삼성 협력회사 채용 한마당과 상생협력 아카데미를 통해 협력회사의 우수인력 확보와 인력 양성도 지원하고 있습니다.삼성전자는 이 같은 노력을 인정받아 지난해 10월 동반성장위원회가 선정하는 '동반성장지수 평가'에서 국내 기업 최초로 14년 연속 최우수 등급을 받았습니다.(사진=연합뉴스)