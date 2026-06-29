국민의힘 "관치 개입 자백…국정조사로 밝혀야"

<앵커>



국민의힘은 이번 호남권 반도체 투자에 대해 강력하게 반발하고 있습니다. 기업의 자율적 결정권이 박탈당한 정부의 관치 개입이라고 주장하며, 국정조사를 해야한다는 목소리까지 나왔습니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



오늘(29일) 오전 국회에서 열린 국민의힘 최고위원회의.



청와대가 예고한 호남권 반도체 투자 계획 발표를 앞두고 날 선 비판이 쏟아졌습니다.



정점식 원내대표는 이재명 대통령이 그제 SNS를 통해 이번 호남권 반도체 투자를 행정 지도 또는 조성 행정이라고 불러야 한다고 밝힌 걸 두고 "정부의 개입으로 입지가 결정된 걸 자인한 관치 개입 자백 발언"이라고 비판했습니다.



[정점식/국민의힘 원내대표 : 경쟁하는 두 개의 대기업이 동시에 같은 입지에 대규모 투자 계획을 발표한다는 것 자체가 이 프로젝트는 기업의 자율적 판단보다는 정부의 관치 개입에 따른….]



정 원내대표는 그러면서 광주 전남에 반도체 공장이 가는 걸 반대하는 게 아니라, 전국 모든 지역이 유치 경쟁을 펼치는 상황에서 투명하고 객관적인 절차에 따라 입지가 결정된 건지 따져 물어야 한다고 말했습니다.



국민의힘 최고위원들은 민주당 차기 당대표 선거를 앞두고 호남 민심을 얻기 위한 발표가 아닌지 의심된다거나, 국회 차원의 국정조사가 필요하다며 강하게 비판했습니다.



[신동욱/국민의힘 최고위원 : 무슨 물로 광주 전남에 물이 충분하다고 얘기하는 건지, 이재명 대통령 아무 근거가 없습니다. 나중에 다 감옥 가야 될 일이라고 생각합니다.]



국민의힘 충청권 국회의원과 시도지사들은 오늘 오전 기자회견을 열고 이번 투자 결정을 '정권의 기업 목 조이기'라고 비판하며 왜 충청권은 대안이 되지 못하는지 설명하라고 요구했습니다.



[김태흠/충남도지사 : 전력과 물과 인력, 이런 측면에서 전남으로 가는 부분들은 세 가지 요소가 충족되지 않는 그런 지역에 가는 거다.]



추경호 대구시장 당선인과 이철우 경북지사, 대구경북 국민의힘 의원들도 오늘 오후 기자회견을 열고 '영남과 호남을 또다시 갈라치는 정치적 결정'이란 비판을 피하려면 이번 투자 결정 과정을 투명하게 설명하라고 촉구했습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 오영택)