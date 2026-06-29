뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

유럽 이어 미국도 역대급 폭염…체감온도 최고 46도 예보

김민표 기자
작성 2026.06.29 15:32 조회수
미국에 예보된 폭염 (사진=미국 기상청 자료, 연합뉴스)
▲ 미국에 예보된 폭염

유럽이 살인적인 폭염으로 몸살을 앓고 있는 가운데 미국에도 역대급 더위가 닥칠 것으로 전망됩니다.

28일(현지 시간) 미국 CBS 방송에 따르면 미 국립기상청(NWS)은 7월 4일 독립기념일을 앞두고 광범위한 지역에 장기간 이어지는 더위가 찾아올 것이라고 예보했습니다.

기상청은 향후 며칠간 오대호 하류와 중부 대서양 연안, 미시시피강 및 오하이오강 유역 일대에서 고온 현상이 지속될 것으로 내다봤습니다.

뉴욕, 필라델피아, 워싱턴DC, 볼티모어 등 동부 해안 도시와 시카고, 세인트루이스, 디트로이트 등이 폭염 영향권에 들것으로 전망됐습니다.

멤피스와 댈러스 등 남부 도시들 역시 높은 기온을 보일 것으로 예상됩니다.

이번 폭염은 미국 국토의 절반 이상에 영향을 미칠 것으로 보이며, 다음 주말까지 지속될 것으로 보입니다.

기온은 섭씨 30도 중후반까지 오를 것으로 전망되는 가운데, 높은 습도로 체감온도는 최고 섭씨 46도까지 치솟을 전망입니다.

피닉스와 라스베이거스, 텍사스주 중부 등의 기온은 이미 섭씨 37도를 넘어섰습니다.

기상, 방역 당국은 대규모 온열질환 발생 등 공중 보건 우려 때문에 비상이 걸렸습니다.

기상청은 기온이 오르면 야외 활동을 자제하고 에어컨이 가동되는 실내나 그늘진 곳에 머무르며 수분을 충분히 섭취해야 한다고 당부했습니다.

질병통제예방센터(CDC)는 고온에 오래 노출되면 호흡 곤란과 두통, 현기증 등의 증상이 발생할 수 있다고 경고했습니다.

미국과 대서양을 사이에 두고 있는 프랑스와 독일, 덴마크, 스위스 등 유럽은 며칠째 기록적 폭염에 시달리고 있습니다.

독일 일부 지역의 기온은 40도 넘게 치솟았고 프랑스에서는 적색경보가 잇따라 발령됐습니다.

세계보건기구(WHO)는 지난 21일 이후 유럽에서 폭염과 연관된 사망자가 1천300명을 넘어섰다고 밝혔습니다.

(사진=미국 기상청 자료, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지