백아연, 2년 7개월 만에 신곡 '들어봐'…직접 작사 참여

가수 백아연이 약 2년 7개월 만에 신곡으로 돌아온다.



백아연은 29일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 디지털 싱글 '들어봐'를 발매한다. '들어봐'는 지난 2023년 발표한 디지털 싱글 'LIME (I'm So)' 이후 약 2년 7개월 만에 선보이는 신보다. 전작에서 밝고 통통 튀는 에너지를 보여줬던 백아연은 이번 앨범에서 한층 깊어진 감성과 자신만의 솔직한 메시지를 담아냈다.



동명의 타이틀곡 '들어봐'는 경쾌한 리듬과 레트로 사운드가 돋보이는 신스팝 장르의 곡이다. 백아연 특유의 맑고 청량한 음색이 설레는 분위기를 더했으며, 직접 작사에 참여해 자신의 감정과 이야기를 진솔하게 녹여냈다.



함께 수록된 '아직도 난 너야'에는 그룹 올아워즈(ALL(H)OURS) 멤버 현빈이 작사와 작곡, 피처링에 참여했다. 잔잔한 피아노 선율 위에 백아연의 따뜻한 보컬과 현빈의 감성적인 랩이 어우러져 또 다른 매력을 전한다.



백아연은 이번 싱글을 통해 가장 '백아연다운' 감성을 담아 리스너들과 공감대를 형성할 예정이다. 특유의 섬세한 표현력과 한층 성숙해진 보컬로 따뜻한 위로와 설렘을 전할 것으로 기대를 모은다.



한편 백아연의 새 디지털 싱글 '들어봐'는 29일 오후 6시부터 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)