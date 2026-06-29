김세의, 서울구치소 독방 수감 이유 밝혀졌다…"신변 위협" 이유로 요청

배우 김수현에 대한 허위사실을 유포한 혐의 등으로 구속기소된 유튜브 채널 가로세로연구소 대표 김세의가 서울구치소 독방에 수감된 것으로 전해졌다.



29일 경향신문 보도에 따르면 김세의는 이달 초 서울구치소로 이감된 뒤 독거실(독방)에 수용돼 생활하고 있다. 김세의 측은 자신을 고소·고발한 피해자들로부터 신변 위협을 받을 가능성이 있다며 독방 수용 필요성을 주장한 것으로 알려졌다.



교정당국은 일반적으로 수용자를 혼거실에 배정하지만, 수용자 보호나 교정시설 질서 유지가 필요하다고 판단될 경우 관련 절차를 거쳐 독방을 배정할 수 있다. 교정당국은 구체적인 수용 사유에 대해서는 밝힐 수 없다는 입장을 전했다.



김세의 측은 지난 25일 열린 유튜버 쯔양(본명 박정원) 사건 첫 공판에서 변호인은 "테러 위협이 있어 구치소 안에서도 조심하고 있는 상황"이라며 기일 변경과 비공개 재판, 방청 제한 등을 요청했다. 그러나 재판부는 이를 받아들이지 않고 예정대로 공판을 진행했다.



김세의는 배우 김수현이 고(故) 김새론과 미성년자 시절부터 교제했다는 허위사실을 유포하고, 김수현의 사생활 사진을 공개하며 추가 폭로를 암시하는 방식으로 협박한 혐의 등으로 지난달 구속됐다. 김수현 사건의 첫 공판은 다음 달 24일 열릴 예정이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)