듣도보도 못한 수치에 "역대급 공포"…불안 휩싸인 개미들

한국형 공포지수로 불리는 코스피200 변동성지수가 오늘(29일) 장중 역대 최고 수준까지 치솟았습니다.



미국과 이란 간 긴장 재고조와 반도체주 투자심리 위축 등이 겹치면서 시장 불안이 급격히 커진 영향으로 풀이됩니다.



오늘 오전 10시 코스피200 변동성지수, VKOSPI는 전 거래일보다 5.06% 오른 97.40을 기록했습니다.



장 초반에는 5.70% 급등한 97.99까지 오르며 고점을 높였습니다.



이란 전쟁 발발 직후인 올해 3월 5일 기록한 83.58을 크게 웃도는 수준으로, 한국거래소가 VKOSPI를 공식 발표하기 시작한 2009년 4월 이후 가장 높은 수치입니다.



지수를 공식 발표하기 이전까지 포함한 집계에서는 글로벌 금융위기 당시인 2008년 10월 29일 장중 103.05를 기록한 바 있습니다.



시장에서는 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF를 중심으로 한 수급 쏠림과 주말 사이 다시 불거진 미국·이란 갈등이 투자심리를 위축시킨 것으로 보고 있습니다.



주말 동안 미국과 이란의 보복 공습과 반격 소식이 전해지고 애플의 제품 가격 인상 이슈까지 더해지면서 시장 불안을 키우고 있다는 겁니다.



애플 같은 대규모 AI 데이터센터 운영 기업이 메모리 가격 상승 부담으로 투자 규모를 줄일 수 있다는 우려도 반도체 업종 투자심리를 악화시키는 요인으로 지목됩니다.



국내 증시에서 시가총액 비중이 큰 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 우려가 커지면서 시장 변동성도 함께 확대되고 있다는 분석입니다.



투자자들이 주가 급등락에 대비해 옵션을 많이 사면 옵션 가격이 오르는데, 이를 바탕으로 계산하는 지표가 코스피200 변동성지수, VKOSPI입니다.



옵션 가격이 높아질수록, 즉 VKOSPI 지수가 높을 수록 시장이 앞으로 큰 변동을 예상하고 있다는 의미입니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 이의선, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)