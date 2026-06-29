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산업장관 "서남권 반도체에 800조…충청권에 81조 투자"

홍영재 기자
작성 2026.06.29 15:06 조회수
산업장관 "서남권 반도체에 800조…충청권에 81조 투자"
▲ 김정관 산업통상부 장관이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 정책을 발표하고 있다

정부가 대한민국의 대도약을 이끌고자 서남권에 800조 원, 충청권에 81조 원을 투자하는 등 3대 메가 프로젝트를 추진합니다.

김정관 산업통상부 장관은 29일 청와대에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이같이 밝혔습니다.

그는 "서남권을 제2의 반도체 생산기지로 조성할 것"이라면서 "총 800조 원 규모의 기업 투자를 통해 4기의 메모리 팹을 구축하겠다"고 말했습니다.

김 장관이 발표한 파워포인트 자료에는 충청권에 81조 원을 투자해 패키징 거점으로 육성한다는 내용도 담겨 있었습니다.

그는 "충청권에는 반도체 생산 능력 확대에 따라 증가할 패키징 수요에 대응할 수 있는 첨단 패키징 거점을 육성하겠다"며 "동남·대경권을 반도체 소부장 공급망 허브로 육성하고 전력, 반도체 등 차세대 혁신 거점으로 발전시켜 나가겠다"고 부연했습니다.

김 장관은 또 차세대 반도체 선도전의 중요성을 강조하며 "15년간 30조 원을 투자해 R&D, 설계, 실증, 제조까지 전 주기를 지원해 나가겠다"고 말했습니다.

(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)
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