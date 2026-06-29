이재용 "반도체 광주·로봇 구미·배터리 울산에 투자 집중"

▲ 이재용 삼성전자 회장이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 투자 계획을 발표하고 있다.

이재용 삼성전자 회장은 오늘(29일) 그룹의 반도체 투자 계획에 대해 "여러 지역 중 전력, 용수, 인력 확보 그리고 여러 인프라 등 많은 인센티브 지원이 기대되는 광주를 후보지로 계획하고 있다"고 밝혔습니다.이 회장은 오늘 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회'에서 "기흥, 화성, 평택에 이어 용인 국가산단의 투자 일정이 많이 빨라졌고 새로운 단지를 준비해야 할 시점도 앞당겨졌다"며 이처럼 말했습니다.최첨단 패키징 기술은 충청권 투자 계획을 내놨습니다.이 회장은 "인공지능(AI) 모델의 학습과 추론에 없어서는 안 될 고대역폭 메모리(HBM)는 반도체칩을 적층하는 최첨단 기술이 필요하고 메인 팹 수준의 공정을 요구한다"며 "HBM 팹(공장)은 기존의 반도체 후공정 팹과 함께 천안, 온양 등 충청권에 집중 투자하겠다"고 말했습니다.휴머노이드 로봇 등 피지컬 AI 투자에 대해서는 "삼성 그룹 내부용 AI 데이터센터와 함께 로봇 관련 투자는 경북 구미에 집중하겠다"고 밝혔습니다.차세대 전고체 배터리와 배터리에너지저장장치(BESS)는 경남 울산을 중심으로 삼성SDI가 투자를 이어갈 계획입니다.차세대 조선 사업은 경남 거제에서 삼성중공업이 투자를 확대합니다.삼성전기가 맡고 있는 최첨단 패키지 기판은 부산 공장을 중심으로 투자를 늘립니다.이 회장은 또 "삼성의 전략 사업이자 성장 가능성이 큰 바이오 사업은 인천 송도에 집중 투자해 세계 최대의 바이오 단지로 키우겠다"고 강조했습니다.이 회장은 "기업과 정부, 지자체가 힘을 모으면 대통령께서 말씀한 대체 불가한 대한민국을 만들 수 있다고 확신한다"며 "저도 기업인의 한 사람으로서 일조하게 돼 영광으로 생각한다"고 말했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)