[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스… 홍명보 사퇴 "국민께 죄송" 내일 귀국

1. 홍명보 감독이 북중미 월드컵 조별리그 탈락의 책임을 지고 전격 사퇴를 선언했습니다. 홍 감독은 대한민국 축구를 사랑해 주시고 대표팀을 응원해 주신 국민 여러분께 진심으로 죄송하다며 사과한 뒤 국민 여러분이 기대한 결과를 보여드리지 못했고 그 책임은 감독인 자신에게 있다면서 사퇴 의사를 밝혔습니다. 불공정 선임 논란 속에 부임 2년 만에 계약 기간을 7개월 남겨두고 지휘봉을 내려놓은 홍명보 감독은 일부 대표팀 선수와 함께 내일(30일) 귀국할 예정입니다.



2. 북중미 월드컵 조별리그 탈락과 관련해서 최희영 문화체육관광부 장관이 대한축구협회에 대한 대수술을 예고했습니다. 최 장관은 SNS에 글을 올려서 전문가들로 위원회를 구성해서 철저하게 조사하고 드러난 무능과 부실에 대해서는 합당한 책임을 엄중히 묻도록 하겠다고 강조했습니다.



3. 이재명 대통령이 잠시 뒤 청와대에서 정부 부처 기업들이 참여하는 '3대 메가 프로젝트' 대국민 보고회를 엽니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 호남권 반도체 클러스터 등 대규모 투자 계획도 발표될 예정입니다. 오늘 주영진의 뉴스브리핑은 현장을 연결해서 전체 행사를 생중계해 드릴 예정입니다.



4. 7차 석유 최고가격 제 시행 이후에 전국 주유소 기름값이 하락세를 이어가고 있는데요. 서울 휘발유와 경유 가격이 두 달여 만에 1천900원대로 내려왔습니다. 한국석유공사 유가 정보서비스 오피넷에 따르면 오늘 오전 9시 기준 서울 휘발유의 평균 판매 가격은 리터당 1천995.97원으로 어제보다 29.2원 떨어졌습니다. 서울 평균 경유 가격도 1981.6원을 기록하면서 1천900원대에 들어섰습니다.