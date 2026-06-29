뉴스
접어두기
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] 박항서 "뼈를 깎는 반성하겠다"…비난 속 홍명보 곁 끝까지 지킨 '의리'

이현영 기자
작성 2026.06.29 15:04 조회수
PIP 닫기
월드컵 조별리그 탈락이라는 역대 최악의 성적표를 받아든 '홍명보호'에 대해 대한민국 축구 대표팀의 지원단장인 박항서 대한축구협회 부회장이 국민 앞에 고개를 숙였습니다.

박 단장은 우리 시간으로 오늘 새벽 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 열린 2026 국제축구연맹 북중미 월드컵 결산 기자회견에 앞서 입장문을 내고 공식 사과했습니다.

굳은 표정으로 연단에 등장한 박 단장은 "국민의 기대에 못 미치는 결과를 내게 된 것에 대해 깊은 사과의 말씀을 드린다"고 고개를 숙였습니다.

[박항서/월드컵 지원단장 : 대회기간동안 아낌없는 응원을 보내주신 국민 여러분께 감사드리며 다시 한 번 머리 숙여 사과드립니다.

] 박 단장은 그러면서 "이번 월드컵의 부진을 딛고 한국 축구가 새롭게 출발할 수 있도록, 대한축구협회는 뼈를 깎는 반성과 성찰로 다시 미래를 준비해 나아가야 할 시기"라고 말했습니다.

박 단장은 태국 칸차나부리 파워 FC 감독으로 새 도전을 앞두고 있는 상황에서, 부임 전 바쁜 일정에도 이번 월드컵에서 대표팀의 지원단장으로 나서며 홍 감독에 대한 지원을 아끼지 않았습니다.

이어 조별리그 탈락 후 거센 비난이 쏟아지는 가운데서도 직접 사과문을 낭독하며 축구협회의 성찰을 약속한 겁니다.

박 단장은 지난 2002년 한일 월드컵 당시 거스 히딩크 감독을 보좌하는 수석코치로, 당시 대표팀 주장이던 홍 감독과 함께 4강 신화를 일궈냈습니다.

홍 감독과 오랜 시간 신뢰를 쌓아온 만큼, 박 단장은 이번 참패의 책임과 비난을 외면하지 않고 후배인 홍 감독과 함께 나눠 짊어지려고 한 것으로 보입니다.

숙소에서 탈락을 최종 확인한 선수단은 별도의 공식 행사 없이 해단식을 진행했습니다.

축구협회 관계자는 "현지 항공편 사정이 매우 어려운 데다 여러 안전 문제를 고려해, 귀국 시 별도의 환영 행사나 미디어 활동 없이 조용히 입국할 계획"이라고 전했습니다.

(취재: 이현영/ 영상편집: 장유진/ 디자인: 육도현/ 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 FIFA 북중미 월드컵 특집 바로가기
이현영 기자 사진
이현영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지