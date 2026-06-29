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합수본, 송파 선관위 직원 등 공무원 줄소환…투표 부족 사태 수사 속도

신용일 기자
작성 2026.06.29 12:47 조회수
합수본, 송파 선관위 직원 등 공무원 줄소환…투표 부족 사태 수사 속도
▲ 서울시선관위 압수수색

6·3 지방선거 '투표용지 부족 사태' 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부가 선거관리위원회 직원과 현장 근무 공무원들에 대한 조사를 이어가고 있습니다.

합수본은 오늘(29일) 송파구 선거관리위원회 직원 1명을 참고인 신분으로 불러 조사 중입니다.

이 직원은 투표용지 부족 사태가 발생한 잠실 7동 등 서울 지역 투표소 관리를 담당한 직원으로 알려졌습니다.

합수본은 투표소에서 용지 부족 상황을 보고받은 선관위 관계자들이 어떤 경로로 이를 내부에 보고하고 관련 지시를 받았는지 파악하는 데 주력하고 있습니다.

이를 위해 지난 24일 선관위 관계자 12명에 대한 압수수색을 벌였고, 이후 이들을 차례로 불러 조사하면서 선거 당일 보고 경로와 대응 내용 등을 재구성하고 있습니다.

직원들에 대한 조사와 압수물 분석이 마무리되고 나면 피의자로 입건된 노태악 전 선관위원장과 허철훈 전 사무총장 등 '윗선'에 대한 수사도 본격화할 것으로 보입니다.

합수본은 또, 투표소에서 근무했던 지방자치단체 공무원 6명도 이날 참고인 신분으로 불러 조사합니다.

이들은 투표용지 부족 사태가 일어났던 서울 지역 투표소에서 투표관리관 등 업무를 담당했던 것으로 알려졌습니다.

합수본 인력 증원 논의도 계속되고 있습니다.

앞서 이재명 대통령은 국무회의에서 선관위 내부 운영 과정 전반에 대한 수사 필요성을 언급하면서 현재 30여 명가량인 합수본 인력을 확대할 필요가 있다는 의견을 냈습니다.

(사진=연합뉴스)
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