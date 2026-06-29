이정재·정우성 아티스트스튜디오, 코퍼스코리아 인수…290억 규모

배우 이정재와 정우성이 공동으로 창립한 아티스트스튜디오가 코퍼스코리아 경영권을 인수한다.



29일 아티스트스튜디오는 "아티스트스튜디오가 주도하는 투자 컨소시엄이 코퍼스코리아 경영권 인수와 함께 최대 290 억 원 규모의 전략적 투자를 추진한다"고 밝혔다. 그러면서 이번 결정이 단순한 재무적 투자에 그치는 것이 아닌, 콘텐츠 산업 내 완벽한 전략적 밸류체인(Value Chain)을 구축하기 위한 전격적인 행보라는 의미를 부여했다.



투자 컨소시엄에는 아티스트스튜디오를 주축으로 우수한 역량을 갖춘 콘텐츠 제작사인 지담미디어와 스토리아크스튜디오가 공동 참여했다.



아티스트스튜디오는 "이번 투자의 핵심은 단연 '제작 -채널-유통 ' 밸류체인의 완성이다. 아티스트스튜디오의 탁월한 제작 역량과 MBN의 채널 경쟁력, 그리고 코퍼스코리아의 독보적인 유통 네트워크가 하나로 연결된다. 이로써 아티스트스튜디오는 그동안 추진해 온 콘텐츠 경쟁력 강화 전략을 본격화할 수 있는 종합 콘텐츠 스튜디오로서의 기반을 마련할 것"이라고 전했다.



이번 인수를 통해 아티스트스튜디오는 기존 개별 제작 프로젝트 중심의 사업 모델에서 벗어나, 콘텐츠 기획부터 제작, 유통 전반을 아우르는 원소스 멀티유즈(OSMU) 기반 사업 체계를 구축한다.



또한, 본격적인 글로벌 사업 확대에도 나선다. 코퍼스코리아가 탄탄하게 구축해 온 글로벌 유통 네트워크를 십분 활용하여, 아티스트스튜디오 콘텐츠의 해외 진출을 가속화하고 다각적인 수익화 기회를 창출할 예정이다.



아티스트스튜디오의 안형조 대표는 "이번 투자는 단순한 경영권 인수나 재무적 투자가 아니라, 콘텐츠 산업 전반을 연결하는 통합 밸류체인 구축의 출발점이라는 점에서 의미가 크다"고 전했다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)