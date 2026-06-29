[날씨] 올해 첫 서울 전역 '폭염특보'…서쪽 지역 '소나기'

올해 처음으로 서울 전역에 폭염주의보가 내려졌고요.



그 밖에 중부를 중심으로도 폭염특보가 발효됐습니다.



오늘(29일) 특보가 내려진 지역들을 중심으로는 체감온도 31도 이상 오르며 덥겠습니다.



다른 지역의 낮 기온도 한번 살펴보겠습니다.



청주의 낮 최고 기온 33도, 대구 31도까지 오르겠습니다.



오늘도 서쪽 지역을 중심으로는 소나기 예보가 나와 있습니다.



소나기의 특성상 같은 지역 내에서도 강수량의 차이가 크겠고요.



또, 우박이 떨어지는 곳도 있어 주의가 필요하겠습니다.



하늘은 맑게 드러나면서 낮에 볕이 강하게 내리쬐겠습니다.



볕이 강한 오후 3시까지는 야외 활동을 자제해 주시는 편이 좋겠습니다.



햇볕이 강해서 호흡기에 좋지 않은 오존 농도 또한 높게 나타나겠습니다.



호흡기 관리 잘해주셔야겠습니다.



내일도 내륙 곳곳에는 소나기 예보가 나와 있고요.



수요일 제주 지역에 비가 시작돼 주 후반으로 가면 충청 이남 지역까지 비구름이 확대되겠습니다.



(안수진 기상캐스터)