유스타키우 천금 같은 '극장골'…캐나다, 사상 첫 16강행

<앵커>



북중미 월드컵 32강 토너먼트가 시작됐습니다. 공동 개최국 캐나다가 손흥민의 LAFC 팀 동료인 유스타키우 선수의 천금 같은 '극장골'을 앞세워 남아공을 꺾고 사상 처음으로 16강에 진출했습니다.



전영민 기자입니다.



<기자>



캐나다는 전반에만 슈팅 8개를 시도하는 등 남아공을 몰아치고도 쉽사리 골문을 열지 못했습니다.



전반 막판 코너킥 찬스에서 절호의 득점 기회를 잡았는데, 머리와 발로 잇달아 날린 슛이 상대 수비의 육탄 방어에 가로막혔습니다.



관중들의 파도타기 응원 속에 공세를 올린 후반에도 계속 한 끗이 부족했습니다.



올루와시의 회심의 슈팅은 골키퍼 선방에 막혔고, 프로미스의 중거리포는 골대를 살짝 벗어났습니다.



하지만 후반 추가시간 손흥민의 LAFC 팀 동료인 유스타키우가 기어이 골망을 흔들었습니다.



상대 수비가 헤더로 걷어낸 공을 가슴으로 받아낸 뒤, 오른발 논스톱 슈팅으로 골문 구석을 찔러 '극장골'을 터트렸습니다.



캐나다 제시 마쉬 감독은 두 주먹을 불끈 쥐고 포효했고, 유스타키우와 선수들은 얼싸안고 기쁨을 만끽했습니다.



캐나다는 이 골을 끝까지 지켜 남아공을 1대 0으로 제압하고 사상 처음으로 16강에 진출했습니다.



[유스타키우/캐나다 축구 대표팀 : 세상을 다 가진 기분입니다만 아직 우리의 임무가 다 끝난 건 아닙니다. 6일 뒤 (16강전에서는) 더 강한 팀과 맞붙어야 하니까요. 그래도 오늘만큼은 캐나다 국민들을 자랑스럽게 만들었다는 이 기분을 마음껏 즐기고 싶습니다.]



캐나다는 오는 일요일 네덜란드와 모로코의 32강전 승자와 16강전을 벌입니다.



(영상편집 : 소지혜)