키움, NC가 방출한 홈런왕 데이비슨 영입…와일스 웨이버 공시

▲ NC 다이노스에서 뛰던 맷 데이비슨

최근 NC 다이노스에서 퇴출당한 외국인 타자 맷 데이비슨이 키움 히어로즈에서 선수 생활을 이어갑니다.프로야구 키움 구단은 오늘(29일) "한국야구위원회(KBO)에 외국인 투수 네이선 와일스의 웨이버 공시를 요청했고, 데이비슨에 관한 계약 양도 신청서를 제출했다"고 전했습니다.구단은 "데이비슨은 다음 달 4일 선수단에 합류할 예정"이라며 "선발진은 라울 알칸타라, 하영민, 안우진, 배동현, 박준현 등을 중심으로 경쟁력을 갖췄으나 공격력에서 아쉬움이 있어서 데이비슨 영입을 추진했다"고 배경을 설명했습니다.키움은 기존 외국인 선수 케스턴 히우라와 데이비슨, 두 명의 외국인 타자를 운용하게 됐습니다.키움은 웨이버 공시 선수 계약 양도 규정에 따라 NC가 데이비슨과 계약한 연봉(130만 달러)의 잔여 연봉을 지급합니다.데이비슨은 2024년 NC에 입단해 그해 46홈런을 터뜨리며 홈런왕을 차지한 강타자입니다.지난해에도 타율 0.293, 36홈런, 97타점을 기록하며 NC의 중심 타자 역할을 톡톡히 했습니다.올 시즌엔 63경기에서 타율 0.290, 8홈런, 40타점의 양호한 성적을 거뒀으나 NC 구단 판단에 따라 지난 26일 방출됐습니다.데이비슨은 방출 통보를 받은 26일 창원NC파크에서 열린 키움과 홈 경기 출전을 자원해 끝까지 최선을 다하는 모습을 보이기도 했습니다.당시 데이비슨은 홈 팬들의 응원 모습에 눈물을 흘렸고, 박건우 등 팀 동료들도 눈시울을 붉혔습니다.한편 키움은 올 시즌 27승 51패 1무 승률 0.346으로 최하위에 머물러있습니다.팀 타율(0.231), 팀 홈런(45개), 팀 장타율(0.328), 팀 출루율(0.311) 모두 꼴찌입니다.방출된 투수 와일스는 올 시즌 5경기에서 승리 없이 4패 평균자책점 5.40으로 부진했습니다.(사진=연합뉴스)