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이 대통령, 문재인 만나는 7월 1일 여당 원내지도부와도 회동

강민우 기자
작성 2026.06.29 11:27 수정 2026.06.29 11:45 조회수
이 대통령, 문재인 만나는 7월 1일 여당 원내지도부와도 회동
▲ 이재명 대통령이 지난 5월 23일 경남 김해 봉하마을 고 노무현 전 대통령 사저에서 문재인 전 대통령과 인사하고 있다.

이재명 대통령이 문재인 전 대통령과의 오찬이 예정된 다음 달 1일, 더불어민주당 3기 원내지도부도 만나 입법 과제와 당내 현안에 대해 논의합니다.

이 대통령은 모레(1일) 저녁, 한병도 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표를 비롯한 원내지도부와 청와대에서 만찬을 함께 할 계획인 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.

3기 원내지도부와의 첫 만찬이자 출범 두 달여 만의 회동입니다.

한병도 원내대표가 내일(30일)까지 후반기 원 구성을 마무리하겠다는 뜻을 밝힌 만큼, 모레 만찬에선 국회 상임위원회 구성 결과와 후반기 국회 주요 입법 과제 등에 대한 논의가 주로 이뤄질 것으로 보입니다.

검찰개혁의 핵심 쟁점인 보완수사권 문제와 조작 기소 특검법 등도 논의 테이블에 오를 수 있습니다.

또, 원내지도부 만찬에 앞서 문재인 전 대통령과의 오찬 회동도 예정되어 있는 만큼, 문 전 대통령과 나눈 이야기 등을 공유할 가능성도 있습니다.

차기 당권을 놓고 심화하는 당내 갈등 상황에 대한 진단과 해법 등도 폭넓게 논의될 거란 전망도 나옵니다.

(사진=청와대 제공, 연합뉴스)
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