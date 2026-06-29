'맨 끝줄 소년', 공개 3일 만에 32개국 TOP10 진입…글로벌 인기 시동

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넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'이 공개 3일 만에 전 세계 32개국 TOP10(플릭스 패트롤 기준)에 진입했다.'맨 끝줄 소년'은 지난 26일 공개된 직후 국내는 물론, 해외에서도 시청자들과 언론의 높은 관심을 받고 있다.주요 매체들은 "심리 게임과 은근한 긴장감이 가득한 드라마. 최민식과 최현욱의 케미스트리가 극의 흐름을 이끌어가며, 절제된 영상미로 이야기의 불안감을 효과적으로 전달한다"(Leisure Byte) "참신한 스토리텔링 방식을 자랑한다"(South China Morning Post) 등, 배우들의 열연과 흥미로운 전개에 대해 긍정적인 리뷰를 쏟아냈다. 글로벌 시청자들 역시 온라인 커뮤니티와 소셜 미디어 등을 통해 "절제되고 세심한 연출과 음악" "노련한 배우들이 대거 출연해 거의 모든 캐릭터가 설득력 있고 현실감 있다" "의도적으로 모호함을 남겨 드라마의 핵심 주제를 완벽하게 보여준다" 등 호평이 이어졌다.'맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 허문오(최민식 분)가 강의실 맨 끝줄 소년 이강(최현욱 분)의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다. 최민식, 최현욱, 허준호, 김윤진, 진경 등 믿고 보는 배우들의 열연은 물론, 흡인력 있는 전개와 감각적인 연출, 매 회차마다 임팩트 있는 엔딩을 선사하며 입소문을 타고 있다.특히 베테랑 배우 최민식과 주목받는 신예 최현욱의 폭발적인 연기 케미스트리에 대한 호평이 많다. 최민식은 깊이 있는 연기 내공으로, '맨 끝줄 소년'에서는 해묵은 열패감을 지닌 허문오가 이강의 글에 집착하며 휘둘리고, 걷잡을 수 없이 파멸로 내달리는 모습을 그려내며 보는 이들을 작품 속으로 강력하게 끌어들였다.최민식과 호흡을 맞춘 최현욱 역시 이강 특유의 의뭉스러운 면모와 그 이면에 숨겨둔 감정까지 특유의 독보적인 눈빛과 안정적인 보이스 톤으로 완벽하게 소화하며, 두 사람 간의 팽팽한 긴장감으로 대체 불가 존재감을 뽐냈다.실제 두 배우는 작품 공개 전 제작발표회에서도 서로에 대해 "이강이라는 캐릭터에 최현욱 배우 말고 다른 배우가 떠오르지 않을 정도였다"(최민식), "선배님의 호랑이 같은 에너지가 압도적이었다"(최현욱)고 밝히며 완벽한 케미스트리를 기대하게 했다.'맨 끝줄 소년'은 넷플릭스를 통해 시청할 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)