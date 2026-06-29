[현장영상] "이모 총 훔쳤다" 10대 총기 난사…23명 사상에 필리핀 '발칵'

현지 시간 6월 22일 필리핀의 한 고등학교에서 학생 두 명이 다른 학생들에게 총기를 난사하는 충격적인 사건이 발생했습니다. 수업이 한창이던 교실에 들어온 두 학생은 동급생들을 향해 총을 쏘기 시작했고, 학생들은 책상 아래에 몸을 숨기며 공포에 떨어야 했습니다.



이 사건으로 학생 3명이 숨지고 20명이 다쳤습니다. 미성년자가 학교에서 총격 사건을 일으킨 것은 필리핀에서도 매우 이례적인 일로, 범행의 이유와 총기를 구한 방법 등에 관심이 집중됐는데요.



경찰은 용의자들이 장기간 학교 폭력을 당했다고 진술한 점과 평소 폭력적인 온라인 게임을 즐긴 점 등을 조사하고 있지만, 범행 동기는 아직 밝혀지지 않았습니다.



이 와중에 범행에 사용된 총기 중 한 자루가 용의자의 경찰관 친척이 보관하던 권총으로 드러나 총기 관리 부실 논란이 불거지기도 했습니다. 사회적 충격을 안겨준 이번 사건을 현지 교민을 통해 들어봤습니다.



(취재: 정경우 / 구성: 양현이 / 영상편집: 홍진영 / 디자인: 이정주 / 제작: 모닝와이드 3부)