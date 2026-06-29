카카오 노조 오늘 하루 업무 중단…2,100명 이상 참여

▲ 부분 파업에 들어간 카카오 노조원들이 지난 10일 경기도 성남시 카카오 판교아지트 앞에서 구호를 외치고 있다.

카카오 노조가 성과급 보상 체계를 둘러싼 사측과의 교섭에서 합의점을 찾지 못하면서 29일 전일 연차 등을 사용하는 방식으로 하루 동안 집단행동에 나섰습니다.카카오는 카카오톡 등 주요 서비스의 안정적인 운영을 위해 실시간 대응 체계를 가동하며 이용자 불편 최소화에 나선다는 방침입니다.29일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 카카오 노조는 이날 조합원들이 전일 연차나 전일 오프를 사용하고 사내 업무 시스템에서도 로그아웃하는 방식의 '로그아웃데이'를 진행하고 있습니다.별도 시작과 종료 시간은 없고 이날 하루 동안 진행되는 파업이라고 노조는 설명했습니다.이는 지난 10일 4시간 동안 진행된 반일 부분 파업에 이은 두 번째 쟁의행위입니다.이번 집단행동 대상은 지난 1차와 마찬가지로 카카오를 비롯해 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 5개 법인입니다.카카오 본사 노조 조합원은 약 2천500명이며, 업계에서는 계열사 조합원을 포함하면 참여 규모가 최대 3천 명에 이를 것으로 보고 있습니다.카카오 노조는 이날 "2천100명 정도가 파업에 참여합니다"라며 "이날 참여를 신청하는 분도 있지만 추가 집계는 하고 있지 않다"라고 설명했습니다.노조는 이날 오프라인 집회나 별도의 입장 발표는 진행하지 않을 계획입니다.카카오 노사는 성과급 보상 체계를 둘러싼 단체협약 교섭이 지난 5월 결렬된 이후 약 두 달째 이견을 좁히지 못하고 있습니다.노조는 영업이익의 약 13∼14% 수준인 1천만 원 상당의 성과급 지급을 요구하고 있으나, 사측은 해당 요구가 회사 경영에 부담이 되는 수준이라며 수용하기 어렵다는 입장입니다.IT업계에서는 이번 집단행동이 반일이었던 1차와 달리 조합원들이 하루 동안 업무를 중단하는 방식으로 진행되는 만큼 서비스 운영에 미칠 영향을 주시하고 있습니다.지난 1차 집단행동에서는 본사 기준 약 1천 명, 5개 법인 기준 약 1천500명이 참여했지만 서비스 장애는 발생하지 않았습니다.서비스 운영 업무 상당 부분이 자동화돼 있어 당시 이용자 영향은 제한적이었다는 평가가 나왔습니다.다만 이번에는 노조가 참여 규모 확대를 예고한 데다 하루 동안 업무를 중단하는 방식으로 진행되는 만큼 비상 상황 발생 시 대응에 미칠 영향을 예의주시하는 분위기입니다.사측은 노조와의 협의를 지속하는 한편 안정적인 서비스 운영과 고객 영향 최소화를 위해 실시간 대응 체계를 유지한다는 방침입니다.노조 측도 사측과 교섭을 지속하고 있다는 입장입니다.카카오 관계자는 "안정적인 서비스 운영과 고객 영향 최소화를 위해 실시간 대응 체계를 가동하고 있다"며 "조속한 합의를 위해 지속적으로 노조와 대화하며 협의해 나갈 예정"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)