홈플러스, 수정 회생계획 변경안 제출…"비용 1조 2천억 원 절감"

▲ 휴업 중인 홈플러스 지점

홈플러스는 대형마트를 67개 핵심 점포로 재편하는 등 자구 노력에 따른 사업성 개선 효과를 반영한 수정 회생계획안 변경안을 서울회생법원에 제출한다고 29일 밝혔습니다.지난해 3월 회생절차에 들어간 홈플러스는 지난달 126개 대형마트를 67개 핵심 점포로 재편했습니다.홈플러스 익스프레스를 하림그룹 계열사인 NS쇼핑에 분리 매각해 사업구조를 단순화했습니다.자연 퇴사·희망퇴직 등으로 인력의 50%가량을 감축했습니다.홈플러스는 "회생신청 직전 대비 각종 비용이 약 1조 2천억 원 줄었고, 67개 핵심 점포로 재편된 대형마트는 납품과 영업만 정상화되면 바로 800억 원대의 영업이익을 실현하고 3년 내 1천500억 원까지 늘어날 수 있다"고 설명했습니다.상품 공급이 정상화되면 홈플러스를 찾는 고객이 늘어나도 매출도 뛴다는 것입니다.홈플러스는 흑자 전환, 폐점 점포 부동산 매각 대금을 재원으로 공익 채권은 물론 회생 채권도 전액 변제하겠다고 밝혔습니다.개선된 수익구조를 기반으로 M&A도 동시에 추진할 방침입니다.홈플러스 회생에 필요한 최소한의 비용은 2천억 원으로 기존과 동일해 자금 마련 여부가 회생과 파산을 가르는 쟁점입니다.홈플러스 회생계획 인가 시한은 오는 7월 3일입니다.(사진=연합뉴스)