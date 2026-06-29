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한병도 "의총으로 국회 원 구성 준비할 것…내일까지 전원 비상대기"

고정현 기자
작성 2026.06.29 10:29 조회수
한병도 "의총으로 국회 원 구성 준비할 것…내일까지 전원 비상대기"
▲ 더불어민주당 한병도 당 대표 권한대행 및 원내대표가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표가2 난항 중인 22대 국회 후반기 원 구성 협상과 관련해 "이번 달 내에 후반기 원 구성을 반드시 마무리하고 국민 여러분께 민생 입법 성과를 돌려드리겠다"고 밝혔습니다.

한 직무대행은 오늘(29일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "민주당이 먼저 국회를 가동하겠다"며 이같이 강조했습니다.

이어 "국민의힘은 법사위원장을 달라고 생떼를 쓸 게 아니라 사과부터 해야 한다"며 "민생 법안에 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 걸고 상임위원회 운영을 마비시켜 사사건건 국정 발목을 잡은 것이 누구냐"라고 반문했습니다.

또 "국민의힘이 법사위원장에 집착하며 국회를 마비시키는 동안 철저히 외면당한 민생의 고통은 날로 더해지고 있다"며 "이제 허울 좋은 협상을 구실로 허송세월을 하는 국회를 참아주실 국민은 계시지 않는다"고 덧붙였습니다.

그러면서 "민주당은 오늘 비상 의원총회를 열어 후반기 원 구성을 위한 본회의 준비에 돌입하도록 하겠다"며 "내일까지 민주당 소속 국회의원 전원은 비상대기하며 원 구성에 차질이 없도록 준비하겠다"고 언급했습니다.

한 직무대행은 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대해선 "투표용지 부족으로 인한 참정권 훼손은 어떤 변명으로도 납득할 수 없는 참사"라며 "선거관리위원회 개혁에는 그 어떠한 성역도 없다"고 지적했습니다.

이어 "민주당은 오늘 제도 개선과 함께 이번 사태를 발본색원하고 책임자를 처벌하기 위한 특검도 당론으로 추진하도록 하겠다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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