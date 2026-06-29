'레전드' 이소라, 7년 만에 신곡 컴백…"앞으로는 더 많이 노래할게요"

가수 이소라가 약 7년 만에 신곡으로 돌아온다.



소속사 마레힘엔터테인먼트는 29일 "이소라가 오는 7월 새 싱글 발매를 확정했다"고 밝혔다. 지난 2019년 발표한 싱글 '신청곡(Feat. SUGA of BTS)' 이후 약 7년 만에 자신의 이름을 내건 신보다.



그동안 이소라는 드라마 OST를 통해 꾸준히 음악 활동을 이어왔지만, 솔로 싱글 발표는 오랜만이다. 이번 신곡에서는 특유의 독보적인 음색과 한층 깊어진 감성을 담아낼 예정이다.



컴백을 앞둔 이소라는 "오래간만에 낸 신곡이라 감회가 새롭고 많은 분들이 들어주셨으면 좋겠다"며 "기다려 주신 분들께 감사드리며 앞으로는 더 많이 노래할 테니 계속 관심을 가지고 지켜봐 주셨으면 한다"고 소감을 전했다.



이소라는 지난 5월 열린 '2026 이소라 여덟 번째 봄 콘서트-봄의 미로'를 통해 팬들과 깊은 교감을 나누며 변함없는 음악적 존재감을 입증했다. 공연이 남긴 여운이 채 가시기도 전에 약 7년 만의 신곡 소식까지 전해지면서 오랫동안 그의 음악을 기다려온 팬들의 기대감도 높아지고 있다.



1993년 보컬 그룹 '낯선 사람들'로 데뷔한 이소라는 1995년 솔로로 전향해 '난 행복해', '청혼', '그대 안의 블루', '제발', '내 곁에서 떠나가지 말아요', '기억해 줘', '바람이 분다' 등 수많은 명곡을 발표하며 대한민국을 대표하는 보컬리스트로 자리매김했다.



약 7년의 공백을 깨고 돌아오는 이소라의 새 싱글은 오는 7월 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개될 예정이다.



사진=마레힘 엔터테인먼트









(SBS연예뉴스 강경윤 기자)