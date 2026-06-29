정점식, 이 대통령 '반도체 투자 행정지도' 언급에 "관치 개입 자백"

▲ 국민의힘 정점식 원내대표가 26일 국회에서 열린 반도체 민간 전문가 정책 간담회에서 발언하고 있다.

국민의힘 정점식 원내대표는 오늘(29일) 이재명 대통령이 대기업들의 호남 반도체 투자에 대해 '직권 남용이나 강요·지시가 아니라 행정 지도'라고 언급한 데 대해 "공장의 입지가 정부의 간섭과 개입으로 결정된 것임을 자인한 관치 개입 자백 발언"이라고 주장했습니다.정 원내대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이 대통령은 공직자들의 설득 요청에 따라 CEO들이 결단한 것이라고 했다"며 이같이 말했습니다.그는 "이 대통령이 대한축구협회에 대해 '운영의 투명성, 공정성, 객관성'을 위해 엄격한 감시·견제 시스템을 구축해야 한다고 했다. 전적으로 동의한다"며 "그런데 지금 광주·전남 반도체 클러스터 조성을 둘러싼 논란이 벌어진 이유가 바로 '투명성·공정성·객관성' 때문"이라고 지적했습니다.이어 "우리는 광주·전남에 반도체 공장이 가는 것을 반대하는 게 아니다. 전국 모든 지역이 반도체 공장 유치 경쟁을 펼치는 상황에서 기업의 자율적 판단 아래 투명하고 공정하고 객관적인 평가 절차에 따라 입지가 결정된 건지 묻고 있는 것"이라고 말했습니다.그러면서 "서로 경쟁하는 두 개의 대기업이 동시에 같은 입지에 대규모 투자 계획을 발표한다는 것 자체가 이 프로젝트는 기업의 자율적 판단보다 정부의 관치 개입에 따른 억지 결정임을 가리키는 것"이라고 언급했습니다.아울러 정 원내대표는 "이 대통령이 '돼지 눈에는 돼지가 보이는 법'이라고 야당에 비난을 가하고, 지난 주말 내내 국가 백년대계인 반도체 산업의 입지를 놓고 마치 선거운동 하듯 SNS에 멘트를 쏟아내고 있다"며 "대통령으로서 부적절한 처신이다. 민주당 전당대회를 끊어내고 SNS도 자제하고 오로지 국정 운영에 집중하길 바란다"고 꼬집었습니다.(사진=연합뉴스)