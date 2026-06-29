한국 축구, FIFA 랭킹 32위로 추락…4년 반 만에 최저

▲ 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 현지 시간 28일 오전 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 사퇴 기자회견을 마치고 카메라를 향해 인사하고 있다.

2026 북중미 월드컵에서 졸전 끝에 조별리그 탈락이라는 수모를 당한 한국 축구의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹이 32위까지 추락했습니다.FIFA가 29일(한국 시간) 업데이트한 남자 축구 세계 랭킹에 따르면, 한국은 랭킹 점수 1천558.72점으로 32위에 자리했습니다.FIFA는 A매치(국가대표팀 간 경기) 결과를 실시간 반영해 랭킹 및 포인트를 공개합니다.한국의 FIFA 랭킹은 2021년 12월 33위 이후로는 4년 6개월 만의 최저입니다.한국은 2022년 2월 발표된 랭킹에서 29위에 오른 이후로는 줄곧 20위권을 유지했습니다.이번 북중미 월드컵 조 추첨식이 열린 지난해 12월에는 22위, 본선이 시작하기 직전엔 25위였습니다.하지만 대회 조별리그 1차전에서 체코에 2-1로 역전승한 뒤 공동 개최국 멕시코(0-1 패)는 물론 조에서 최약체로 꼽히던 남아프리카공화국에도 0-1로 충격적인 패배를 당하면서 30위권으로 밀려났습니다.이날 32강전에서 남아공을 1-0으로 꺾은 캐나다는 30위에 올랐습니다.32강에 진출한 스웨덴(36위), 파라과이(37위), 콩고민주공화국(41위) 등의 이후 경기 결과에 따라 한국의 순위는 더 떨어질 수도 있습니다.(사진=연합뉴스)