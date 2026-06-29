유해란, 여자 PGA챔피언십 제패…첫 메이저 우승으로 통산 4승째

▲ 이글 잡고 주먹 움켜쥐는 유해란

유해란이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 KPMG 여자 PGA챔피언십(총상금 1천300만 달러) 정상에 오르며 생애 첫 메이저 대회 우승의 기쁨을 만끽했습니다.유해란은 오늘(29일) 미국 미네소타주 채스카의 헤이즐틴 내셔널 골프클럽(파72)에서 열린 KPMG 여자 PGA챔피언십 최종일 4라운드에서 버디 5개에 보기 3개로 2언더파 70타를 쳤습니다.최종 합계 13언더파 275타를 기록한 유해란은 리더 보드 가장 높은 곳에 이름을 올리며 역대 여자 골프 대회 최대 우승 상금 195만 달러(약 29억 9천만 원)를 받았습니다.윤이나가 최종 합계 11언더파 227타로 단독 2위를 차지한 가운데 김세영과 김아림(이상 6언더파 282타)이 공동 8위에 오르며 한국 선수들이 톱10에 4명이나 포진했습니다.세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국·6언더파 282타)도 공동 8위로 마감했습니다.지난달 크로거 퀸시티 챔피언십에서 준우승하며 시즌 마수걸이 우승에 바짝 다가섰던 유해란은 마침내 시즌 첫 승리를 메이저 대회인 KPMG 여자 PGA챔피언십에서 따내고 개인 통산 4승째를 달성했습니다.2023년 LPGA 신인왕 출신인 유해란이 메이저 대회 정상에 오른 것은 이번이 처음입니다.더불어 한국 선수가 이 대회에서 정상에 오른 것은 2024년 양희영 이후 2년 만입니다.이 대회는 한국 선수들의 우승 텃밭으로도 유명합니다.박세리가 3차례(1998, 2002, 2006년) 우승 소식을 알린 가운데 박인비가 2013년부터 내리 3년 연속 우승했고, 이후 박성현(2018년), 김세영(2020년), 전인지(2022년), 양희영(2024년)에 이어 유해란이 '한국인 챔피언 계보'를 이었습니다.이번 시즌 LPGA 투어에서 한국 선수가 우승한 것은 이미향(1승), 김효주(2승)에 이어 유해란이 세 번쨉니다.천둥과 번개를 동반한 악천후 때문에 최종 라운드 티오프 시간이 3시간 이상 밀리면서 선수들은 컨디션 유지에 애를 먹었습니다.단독 선두로 최종 라운드에 나선 유해란은 1번 홀(파4)을 보기로 시작하며 불안하게 출발했습니다.3번 홀(파5)에서 첫 버디를 잡아낸 유해란은 4번 홀(파3) 파 퍼트가 홀을 맞고 나오며 보기를 적어내더니 5번 홀(파4)에서도 티샷이 벙커에 빠지는 어려움 속에 연속 보기를 범해 공동 2위로 떨어지는 위기를 맞았습니다.6번 홀(파4)을 파로 막은 유해란은 7번 홀(파5)에서 투온에 성공한 뒤 이글 퍼트가 홀 바로 앞에 멈추는 아쉬움 속에 버디를 잡아내 다시 공동 1위로 올라섰고, 9번 홀(파4)에서 4.4ｍ 버디 퍼트를 떨어뜨려 다시 단독 선두를 꿰찼습니다.강풍으로 어려움을 겪은 전반에 유해란은 버디 3개와 보기 3개를 맞바꾸는 안정적인 플레이가 돋보였습니다.유해란은 후반 들어 상승세로 바뀌었습니다.유해란은 12번 홀(파4)에서 티샷이 러프로 향했지만 투온에 성공한 뒤 4.3ｍ 버디 퍼트를 넣어 2위 헨더슨과 격차를 2타로 벌리며 우승을 예감했습니다.행운도 따랐습니다.선두 경쟁을 펼치던 헨더슨이 13번 홀(파4)에서 보기를 범해 한 타를 까먹었고, 파로 마무리한 유해란은 3타 차 선두로 간격을 벌렸습니다.유해란은 16번 홀(파4)에서도 파 세이브에 성공하며 우승에 한발짝 더 다가섰습니다.마지막 18번 홀(파4) 헨더슨이 먼저 파로 경기를 끝낸 뒤 유해란은 홀 바로 앞에서 파 퍼트로 위닝 샷을 마무리한 뒤 활짝 웃음을 지었고, 동료들의 축하 세례 속에 생애 첫 메이저 대회 우승을 실감했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)