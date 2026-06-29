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[현장영상] "홍명보 출입금지" "우리 남편이 화가 많이 났어요" 극대노 현재 시점

작성 2026.06.29 13:49 조회수
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한국 축구가 결국 월드컵 32강 진출에 실패했습니다. 특히 지난 25일 남아프리카공화국전 패배 이후 축구 팬은 물론 전문가들의 비판이 쏟아졌고, 해외 언론에서도 이번 대회 최악의 경기 중 하나라는 평가가 나왔습니다.

여기에 32강 진출이 무산되면서 홍명보 감독의 전술과 선수 기용을 둘러싼 비판 여론도 거세지고 있습니다. 일부 상가에는 ‘홍명보 출입금지’라는 안내문이 붙었고, 홍명보 감독 경질을 요구하는 국민 청원까지 등장한 상황인데요.

일각에서는 32강 진출 실패를 계기로 감독 개인의 책임을 넘어 대한축구협회의 구조와 한국 축구 시스템 전반을 근본적으로 개선해야 한다는 목소리도 커지고 있습니다. 

(취재: 황지민 / 구성: 양현이 / 영상편집: 홍진영 / 디자인: 이정주 / 제작: 모닝와이드 3부)
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