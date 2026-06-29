MLB 이정후, 3경기 만에 안타 생산…타율 0.322

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 3경기 만에 안타를 생산하면서 김하성(애틀랜타 브레이브스)과의 '코리안 더비'에서 웃었습니다.



이정후는 오늘(29일) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 애틀랜타와 홈 경기에 7번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 1타점을 기록했습니다.



이로써 3경기 만에 안타를 생산한 이정후의 시즌 타율은 0.322(286타수 92안타)로 떨어졌습니다.



리그 타격 순위는 선두 얀디 디아스(0.336·탬파베이 레이스), 오토 로페스(0.332·마이애미 말린스)와 루이스 아라에스(0.324·샌프란시스코)에 뒤진 4위에 자리했습니다.



이날 이정후는 상대 선발 크리스 세일에게 초반 고전했습니다.



첫 타석인 2회말 1아웃 1루에서는 투수 앞 땅볼로 물러났고, 4회말 1아웃 1루에서는 1루수 앞 병살타에 그쳤습니다.



1대 0으로 앞선 6회말엔 다시 세일을 맞아 팀의 귀중한 추가점을 뽑아냈습니다.



2아웃 1, 3루에서 2구째 낮게 떨어지는 시속 156.9㎞ 싱커를 당겨쳐 내야 안타로 연결했습니다.



이때 3루 주자 헬리엇 라모스가 홈을 밟았고, 이정후는 2루수 오지 올비스의 송구 실책을 틈타 2루까지 진루했습니다.



3대 1로 앞선 8회말 1사에선 포수 뜬공으로 물러났습니다.



9회초 1점을 내준 샌프란시스코는 3대 2로 이겼습니다.



35승 48패, 승률 0.422로 내셔널리그(NL) 서부지구 4위를 유지했습니다.



애틀랜타는 49승 33패, 승률 0.598로 NL 동부지구 선두를 사수했습니다.



같은 경기에서 김하성은 9번 타자 유격수로 출전해 2타수 무안타 1볼넷에 그쳤습니다.



2경기 연속 볼넷으로 출루했지만, 김하성은 12경기 연속 안타를 치지 못했습니다.



시즌 타율은 0.068(73타수 5안타)로 하락했습니다.



3회초 2사에서 중견수 뜬공으로 물러난 김하성은 6회초 노아웃 1루에서 7구째 승부 끝에 볼넷을 골라 출루했습니다.



하지만 후속 타자의 안타가 나오지 않으며 홈을 밟는 데는 실패했습니다.



0대 3으로 뒤진 8회초 노아웃 1루에선 우익수 뜬공에 그쳤습니다.