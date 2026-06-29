[스브스夜] '미우새' 베복 이희진, "시계 빌려가서 몰래 판 남자, 집에 가둔 남자···최악의 남자 다 만나 봐"

이희진과 임원희가 핑크빛 무드를 조성했다.



28일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 이희진의 운전 연수를 돕기로 한 임원희와 정석용의 모습이 그려졌다.



이날 방송에서 임원희는 직접 만든 파스타로 이희진과 친구 정석용에 대접했다. 처음에는 안 먹겠다던 이희진은 그릇을 싹 비웠고 너무 맛있다고 말해 임원희를 흐뭇하게 했다.



이를 보던 정석용은 이희진에게 임원희의 매력이 무엇인 거 같은지 물었다. 이에 이희진은 "유머러스하고 박식하시고(?) 이런 게 좋다"라고 말해 웃음을 자아냈다.



이어 이희진은 "과거에는 나쁜 남자를 선호했는데 이제는 싫다"라고 말해 눈길을 끌었다.



그리고 그는 "바람도 피우고 시계도 가져가서 팔고. 시계를 빌려 가서 몰래 팔고 그런 남자도 있었다. 그리고 가둬두고 다른 사람 못 만나게 집에만 있으라고 하기도 했다. 최악의 남자들을 다 만나봤다"라고 말해 모두를 놀라게 했다.



이어 이희진은 4년 전 마지막 연애를 했다는 임원희에 깜짝 놀라며 "30대에 결혼 얘기가지 오간 남자가 있다. 그런데 결혼 이야기가를 하던 중 다른 여자를 만났다. 그 연애가 마지막으로 그 후 15년간 연애 중단 상태다. 상대가 썸을 타려고 해도 밀어냈다. 남자를 만나는 게 무서웠다"라고 솔직하게 말했다.



하지만 이제는 이성을 만나고 싶은 마음이 열려있다며 "멤버들은 다 결혼하고 그러니까, 멤버들의 압박이 제일 크다. 멤버들이 이제 연애 좀 하라고 밖으로 나오라고 한다"라고 했다.



그리고 이희진은 "연하는 먹여 살려야 될 거 같아서 싫다. 연상은 안정적이라서 좋은데 가장 많이 차이 났던 것이 6살 차이다"라며 "그런데 지금은 전부 열려있다. 다녀오신 분도 괜찮다. 내 나이도 너무 많기 때문에 괜찮다"라고 말해 임원희를 솔깃하게 만들었다.



이에 임원희는 "베이비복스 팬이었어서 다가가기 어렵다"라고 솔직하게 말했다. 이를 들은 이희진은 최애가 누구인지 물었다. 처음에는 희진이라고 답했던 임원희는 "사실 몇 개월마다 바뀌었다"라고 지나치게 솔직한 이야기를 해 웃음을 자아냈다.



그리고 임원희는 리즈 시절 이희진의 사진을 보고 감탄하며 지금과 비교해 크게 달라진 것이 없다고 칭찬했다. 그러면서 그는 자신의 25살 때 사진을 공개했다.



이를 본 이희진은 "누구세요? 완전 잘 생겼다. 최고다 최고"라며 놀랐다. 이에 임원희는 "이럴 때가 있었답니다"라며 이희진의 이마를 터치해 모두를 놀라게 했다. 이어 이희진은 "어머 귀여우셔라"라며 임원희의 볼을 꼬집어 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)