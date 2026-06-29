12년 전 악몽의 데자뷔…'2회차 감독' 홍명보 또 초라한 퇴장

▲ 홍명보 감독의 사퇴 기자회견

한국 축구 사상 최초로 두 차례나 월드컵 지휘봉을 잡은 홍명보(57) 감독이 12년 전의 악몽을 되풀이하며 또다시 초라하게 퇴장했습니다.홍 감독은 조별리그 탈락이 확정된 다음 날인 오늘(29일) 멕시코 사포판의 치바스 베르데 바예 훈련장에서 기자회견을 열고 감독직 사퇴를 발표했습니다.홍명보호는 참가국이 48개국으로 확대된 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 일찌감치 짐을 쌌습니다.각 조 3위 12개 팀 중 상위 8개 팀에 주어지는 와일드카드 티켓을 노리며 마지막까지 '경우의 수'를 따졌으나, 조별리그 최종일인 28일 타 조 경기 결과에 따라 32강 진출의 마지막 불씨마저 꺼지고 말았습니다.최종 순위는 34위로 확정됐습니다.32개국 체제였던 과거 대회 기준으로 따지면 본선 조별리그조차 오르지 못한 것과 다름없는 처참한 성적입니다.역대 월드컵 사상 '최하 순위'라는 오명도 썼습니다.한국 축구가 본선 무대를 밟은 12번의 대회 중 절반이 넘는 7번을 함께 한 홍 감독에게는 더욱 뼈아픈 결괍니다.1990년 이탈리아 대회부터 2002년 한일 대회까지 선수로서 4회 연속 그라운드를 누빈 그는 2006년 독일 대회에서는 코치로 참가했습니다.이후 2014년 브라질 대회에서 처음 사령탑으로 나섰고, 12년 만인 이번 북중미 대회에서 다시 태극전사들을 이끌었습니다.통산 12회 본선 진출 역사상 두 번이나 지휘봉을 잡은 사령탑은 홍 감독뿐입니다.하지만 결과는 참담했습니다.2014년 브라질 대회에서 '의리 축구' 논란 속에 1무 2패로 탈락하며 '4강 신화' 주역에서 '실패의 아이콘'으로 전락했던 그는 선임 과정의 공정성 논란을 뚫고 다시 잡은 명예 회복의 기회마저 살리지 못했습니다.이번에는 비록 브라질 대회(승점 1) 때보다는 많은 승점(3점)을 따냈지만, 상황을 고려하면 최악입니다.승점(3점) 자체는 브라질 대회(승점 1) 때보다 높지만, '역대 최악'이라는 평가를 피하기 어렵습니다.비교적 수월한 조 편성을 받은 데다, 조별리그 순위 경쟁 결과에 따라 향후 토너먼트 대진운까지 기대해 볼 수 있었던 유리한 환경이었기에 아쉬움이 더욱 짙습니다.출발은 좋았습니다.홍 감독은 조별리그 A조 1차전에서 체코에 2대 1 역전승을 지휘하며 거스 히딩크, 파울루 벤투 등에 이어 한국 축구 사상 6번째 월드컵 승장 반열에 올랐습니다.내심 1승을 더해 한국인 사령탑 최초의 '월드컵 2승' 고지까지 넘봤습니다.그러나 개최국 멕시코와의 2차전에서 선전을 펼치고도 수비 실수로 0대 1 석패를 당했고, 비기기만 해도 32강에 갈 수 있었던 3차전에서 한 수 아래로 꼽힌 남아프리카공화국에 0대 1로 덜미를 잡히며 자멸했습니다.결국 두 번의 월드컵 무대에 나서고도 히딩크 감독(7경기)보다 적은 6경기를 지휘하는 데 그친 홍 감독은 도합 1승 1무 4패의 초라한 성적표만 남긴 채 쓸쓸히 퇴장하게 됐습니다.(사진=연합뉴스)