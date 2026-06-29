'유스타키우 극장골' 캐나다, 남아공 꺾고 16강 선착

▲ 골세리머니를 펼치는 캐나다 선수들

2026 북중미 월드컵 공동 개최국인 캐나다가 남아프리카공화국을 물리치고 가장 먼저 16강 고지를 밟았습니다.캐나다는 오늘(29일) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 남아공과 대회 32강전에서 후반 추가시간 2분 터진 스테픈 유스타키우의 '극장 결승골'을 앞세워 1대 0으로 진땀승을 따냈습니다.조별리그 B조 2위로 32강에 오르면서 역대 월드컵 첫 토너먼트 진출에 성공했던 캐나다는 남아공까지 무너뜨리고 이번 대회에서 가장 먼저 16강에 진출하는 기쁨까지 맛봤습니다.반면 조별리그 A조 2위로 32강에 힘겹게 합류한 남아공은 이날 패배로 역대 첫 토너먼트 진출에 만족해야 했습니다.캐나다는 볼 점유율에선 42%-58%로 밀렸지만 슈팅 수에서는 12개(유효슈팅 7개)-6개(유효슈팅 1개)로 압도했습니다.전반 초반부터 치열하게 맞붙은 캐나다는 전반 7분 유스타키우의 중거리 슈팅을 시작으로 공세에 나섰습니다.캐나다는 전반 44분 왼쪽 코너킥 이후 모이즈 봄비토의 문전 헤더가 골대 앞을 지키던 남아공 수비수 몸에 맞고 나온 뒤 데릭 코닐리어스와 테이전 뷰캐넌의 잇따른 슈팅마저 모두 수비벽에 막혀 득점으로 이어지지 않았습니다.전반을 득점 없이 마친 캐나다는 후반 20분 역습 상황에서 페널티지역 왼쪽으로 파고든 타니 올루와시의 왼발 슈팅이 골키퍼 선방에 막힌 게 아쉬웠습니다.무승부의 기운이 짙어지던 후반 추가시간 마침내 캐나다의 득점포가 폭발했고, 주인공은 유스타키우였습니다.유스타키우는 후반 추가시간 2분 오른쪽 측면에서 투입된 크로스가 수비수 맞고 흘러나오자 페널티아크 정면에서 강력한 오른발 슈팅으로 굳게 닫혀있던 남아공의 골문을 열어젖혔습니다.유스타키우의 득점은 결국 결승골이 됐고, 캐나다는 16강으로 올라섰습니다.(사진=AP, 연합뉴스)